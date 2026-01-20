El novio de Helena Arauz habla de cómo está su relación actual tras reconciliarse al salir de la hoguera final de 'La isla de las tentaciones 9'

Helena y Rodri han sido una de las parejas que más debate ha generado en ‘La isla de las tentaciones 9’. Su relación llegó al reality marcada por constantes reproches y una comunicación poco sana que terminó pasando factura durante su estancia en República Dominicana. Aunque ambos aseguraban quererse profundamente, su paso por el programa evidenció que ese cariño no siempre se traducía en una relación sana.

Durante la experiencia, Helena protagonizó varios momentos de duda y confusión al ver como su pareja se dejó llevar con Olatz y más tarde, la madrileña decidió hacer lo mismo con Barranco. Las infidelidades dieron lugar a una hoguera de confrontación con un final bastante agrio para Rodri, pues vio cómo su novia prefería iniciar una nueva historia junto a Barranco. El reencuentro fue especialmente intenso, con reproches mutuos y emociones aún muy presentes, dejando claro que las heridas seguían abiertas, pero también fue sorprendente porque descubrimos que se habían reconciliado unas horas después de abandonar la hoguera final.

¿Qué ha ocurrido desde el reencuentro?

En la entrevista que Rodri ha concedido para esta web - y que puedes ver dando play al vídeo que encabeza la noticia - ha reflexionado sobre los aprendizajes que ambos se llevan tras su paso por la isla. Según explicó, la principal lección ha sido aprender a quererse mejor: “Nos queríamos mucho, pero nos queríamos mal”. El participante reconoció que la relación estaba llena de fallos por ambas partes y que ahora entienden la importancia de priorizarse a uno mismo y cuidar la forma en la que se construye una pareja.

Uno de los puntos que más conflicto generó fue la manera en la que Helena se comunicó con Barranco después de haber decidido continuar su relación con Rodri. Él se ha mostrado muy crítico con esa actitud y admite que no logró entenderla. Para Rodri, pedir explicaciones a alguien que ya no forma parte de su vida no tenía sentido, y ese fue el detonante que le llevó a tomar distancia y marcharse al País Vasco, donde retomó contacto con Olatz, una decisión que sorprendió a muchos espectadores.

En cuanto al perdón, Rodri ha sido honesto y reconoció que todavía están en proceso. Afirmó que, a día de hoy, ni él ha perdonado completamente a Helena ni ella a él. Por lo que ambos son conscientes de que sanar una relación tan dañada requiere tiempo y trabajo, y que aún quedan muchas cosas por resolver si quieren avanzar, juntos o por separado.

