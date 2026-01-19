Hablamos con Andrea Sabatini en exclusiva sobre su paso por 'La isla de las tentaciones 9', su experiencia como tentador y las claves del éxito de los italianos en el reality

¿Por qué los italianos arrasan en 'La Isla de las Tentaciones'?: "Son como los argentinos; te camelan"

Compartir







Andrea Sabatini ha sido uno de los solteros más destacados de 'La isla de las tentaciones 9'. Su conexión con Sandra Barrios le situó rápidamente en el centro de la trama de la edición y convirtió su historia en una de las más comentadas tanto dentro como fuera del programa. Ahora, coincidiendo con la emisión de 'El Debate Final de las Tentaciones', hemos hablado en exclusiva con él para esta web, donde analiza con perspectiva su experiencia y reflexiona sobre un fenómeno que se repite temporada tras temporada: el éxito de los tentadores italianos.

Lejos de atribuirlo a una única razón, Andrea asegura que no existe una fórmula exacta. “Imagino que será por muchos factores”, explica, señalando algunos que, a su juicio, marcan la diferencia en la isla: “La labia, el estilo y el ser un poco más detallista”. Unos rasgos que, según apunta, cobran todavía más importancia en un entorno tan emocional y expuesto como el del reality.

Durante la entrevista, el italiano también defiende que las relaciones que nacen en el programa no son más reales de lo que muchos piensan. “Es verdad que estás en una burbuja, pero conoces a la persona de una manera que fuera es muy complicado”, afirma. La convivencia constante y el compartir todo las 24 horas hacen que los vínculos se aceleren y se vuelvan más intensos. “Todo va muy rápido y eso crea una conexión que, fuera, tardarías mucho más en tener”, reflexiona.

Al hablar de su historia con Sandra, Andrea insiste en que todo surgió de forma natural y sin estrategias. “Desde el primer día conectamos y fuimos fluyendo poco a poco”, recuerda, subrayando que no fue un proceso fácil ni inmediato, especialmente porque ella tenía pareja. “Fue algo que se dio día tras día”.

También desmonta uno de los grandes tópicos del formato: que todo se basa únicamente en la atracción física. Aunque reconoce que existía una atracción mutua, deja claro que no fue lo más importante: “La clave fue la conexión, el conocernos todos los días y el entendernos”.

Una reflexión serena que Andrea comparte durante su participación en ‘El Debate Final de las Tentaciones’, donde los protagonistas de la edición cerrarán definitivamente sus cuentas pendientes.

Dale play para ver la entrevista completa.

¿Qué cambiarían de su paso por 'La isla de las tentaciones 9'?

Uno de los aspectos que más intriga a los telespectadores es saber qué cambiarían los participantes de la novena edición tras ver de nuevo las imágenes y ver sus comportamientos dentro del reality. En un vídeo exclusivo que encabeza esta noticia - que puedes ver dando play - Helena, Darío, Claudia, Enrique, Juanpi y Sandra respondieron a esta pregunta con reflexiones distintas: algunos miran atrás con autocrítica, otros defienden su postura y otros simplemente aseguran que su comportamiento fue parte esencial de su proceso personal.