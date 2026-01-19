Hablamos con Mara Espinosa en exclusiva y nos aclara por qué dijo “no” a Juanpi en la hoguera final, reconociendo que sí hubo sentimientos y hace balance de su experiencia como tentadora en 'La isla de las tentaciones 9'

El paso de Mara Espinosa por 'La isla de las tentaciones 9' dejó una de las hogueras finales más comentadas de la edición. Cuando todo apuntaba a que podría abandonar el programa junto a Juanpi, la tentadora sorprendió con un rotundo “no” que descolocó tanto a los espectadores como al propio protagonista. Ahora, Mara ha aclarado los motivos de aquella decisión y ha hecho balance de su experiencia.

Hemos hablado con ella en exclusiva durante ‘El debate final de La isla de las tentaciones’, donde se mostró serena y reflexiva al recordar su paso por el reality y la conexión que vivió con Juanpi dentro de la villa.

Una tentación marcada por las dudas

Mara reconoce que tentar a Juanpi no fue una experiencia sencilla. Según explica, la relación fue avanzando poco a poco y los sentimientos surgieron de manera natural, algo que quedó reflejado en pantalla. Sin embargo, desde el inicio hubo un elemento que condicionó todo: él tenía pareja. “Fue una situación un poco extraña”, admite, dejando claro que, aunque la conexión fue real, no era una experiencia cómoda ni sencilla de gestionar emocionalmente.

La hoguera final y un “no” muy meditado

Uno de los momentos clave llegó en la hoguera final, cuando Juanpi expresó su deseo de salir del programa con ella como pareja. Fue entonces cuando Mara decidió frenar en seco. Tal y como explica ahora, su negativa no tuvo nada que ver con la falta de sentimientos: “Yo estuve súper a gusto con Juanpi y sentía cosas por él”, asegura, pero hubo algo que la echó para atrás: “Juanpi estaba siendo infiel conmigo y no quería que eso influyese en una relación que pudiéramos tener fuera”. Por ese motivo, aunque tenía claro que quería seguir conociéndolo lejos de las cámaras, consideró que era demasiado pronto para dar ese paso dentro del formato.

Más allá de la historia con Juanpi, Mara se queda con lo aprendido durante su paso por el programa. Afirma que la experiencia le ha servido para conocerse mejor y para llevarse personas importantes en su vida. “Me llevo un aprendizaje muy grande”, explica, destacando tanto lo bueno como lo malo vivido en la isla. De hecho, no duda en recomendar la experiencia a futuras tentadoras.

Con un discurso tranquilo y sin arrepentimientos, Mara deja claro que su decisión en la hoguera final fue coherente con lo que sentía en ese momento y que su paso por ‘La isla de las tentaciones’ ha supuesto un antes y un después a nivel personal. Dale play para ver la entrevista completa.

