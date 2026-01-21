Míchel y Fer han protagonizado un combate de alta tensión

El de Míchel ‘La Furia’ Martínez y Fer ‘El Caballo’ era uno de los combates más esperados en ‘The Ultimate Warrior’ por la tensión que existía entre ellos y que hicieron evidente en un careo en el que terminaron llegando a las manos. Un enfrentamiento en el que estuvo presente Misho y donde todo el equipo del programa se quedó en shock.

Horas después de ese careo lleno de tensión, ambos tuvieron la oportunidad de estar uno frente al otro en el tatami y de pelear por la ansiada victoria: “Ganando A Míchel, tengo muchas papeletas de llegar a la final. Es la pelea que más me importa y en la única en la que estoy pensando”, decía Fer ‘El Caballo’ antes de salir.

“Estoy preparado para la guerra. El que se ponga delante va a recibir lo que tiene que recibir”, decía Míchel, escasos segundos antes de ponerse frente a frente con su rival en un combate que ha estado de lo más reñido y en el que solo podía ganar uno.

El tenso combate entre Míchel y Fer en ‘The Ultimate Warrior’

“Estoy dispuesto a hacer todo lo posible para ganar. Dios me va a dar la fuerza para la victoria” eran las palabras que Míchel pronunciaba antes de subirse al tatami para luchar contra Fer ‘El Caballo’.

“Hoy van a ver que soy un tío duro, un guerrero con corazón de león”, declaraba Míchel, antes de que diera comienzo un combate en el que ha resultado vencedor ‘El Caballo’ por ‘mataleón’.

Al verse derrotado, el navarro no ha podido evitar romper a llorar y, entre lágrimas, ha confesado cómo se sentía: “Es una pena porque llevo muchos años entrenando y regalar una pelea no es bonito”, decía. “He fallado a mi familia y a mis amigos”, decía, completamente destrozado.