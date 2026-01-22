Lara Guerra 22 ENE 2026 - 22:26h.

Antonio Canales lanza un mensaje a sus compañeros tras abandonar por motivos de "causa mayor"

Antonio Canales finaliza su participación en 'GH DÚO': así han reaccionado sus compañeros

Llega una nueva gala de 'GH DÚO' en la que conoceremos el primer expulsado de la nueva edición del reality, y no ha podido empezar de la mejor manera que con una sorpresa que ha anunciado el propio Jorge Javier Vázquez al comenzar el programa. Hace tan solo unos días, Antonio Canales tenía que abandonar el programa por motivos de "causa mayor".

Después de que sus compañeros pillarán la noticia por sorpresa y tristeza, el presentador les ha mostrado un mensaje muy especial del propio Canales para todos ellos: "Aquí estoy, cuánto os echo de menos y cuánto os quiero. Cómo bien sabéis tuve que abandonar el programa por motivos personales, pero aquí estoy. Pronto os lo contaré, ojalá vernos pronto". Tras esto, Jorge Javier pide a todos los compañeros que hagan un bonito baile en su honor.

La reacción de los compañeros al abandono de Antonio Canales

El súper reunía a los concursantes de la cuarta edición de 'GH DÚO' para comunicarles la noticia de la salida del bailaor de la casa de Tres Cantos. Sus compañeros quedaban atónitos al conocer la noticia y se mostraban apenados por ello.

Después de asimilar esta información, todos ellos lanzaban unas bonitas palabras de apoyo al que fuera concursante de la edición. Anita aseguraba lo sumamente importante que es dentro de la casa. Manuel cuenta la conexión que ha sentido con él desde el primer momento y Belén Rodríguez confesaba que "para mi ha sido el gran descubrimiento de 'GH Dúo'"