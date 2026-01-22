Ana Carrillo 22 ENE 2026 - 16:49h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones 9' ha desvelado qué ocurrió entre Juanpi Vega y Mara Espinosa tras el debate final

Después de contarle a Belén Rodríguez que tiene novio y darle todos los detalles sobre cómo lo conoció y lo que él piensa de su participación en 'GH DÚO', Sandra Barrios le ha revelado a su compañera lo que pasó entre Juanpi Vega y Mara Espinosa tras el debate final de 'La isla de las tentaciones 9'.

Todo ha surgido porque Belén Ro le ha preguntado a la gaditana cuál es la opinión de Juanpi sobre su nueva relación. Sandra le ha dicho que imagina que su exnovio se alegra de que ella haya encontrado de nuevo el amor: "El día que él se enamore de una persona buena pues yo me alegraría". Ese comentario ha hecho reaccionar a Belén, que pensaba que el andaluz estaba saliendo con su tentadora.

"Ella le ha puesto los cuernos a él en la calle y él se enteró en el debate", ha sido la respuesta de Sandra, ante lo que Belén le ha preguntado si Juanpi rompió con Mara al descubrir esta presunta infidelidad que destapó Helena Arauz en el debate. "Como que no están, pero él lo está pensando mucho. No la dejó en el debate, pero después lo hablaron", ha sido la explicación que ha dado la amiga de Almudena Porras.

Mara Espinosa también habló de la situación en sus stories hace unos días, aunque no quiso aclarar si era cierto que había sido infiel a Juanpi ni si estaban juntos, solo comentó que no daría explicaciones hasta que no pudiera hablar de nuevo con el gaditano a su salida de la casa de Tres Cantos.

