Carlos Lozano, atónito por las críticas de John Guts a sus espaldas: "Tiene que nacer mil veces para llegarme a la suela del zapato"
Carlos Lozano descubre las malos comentarios que ha hecho John Guts sobre él
Carlos Lozano y Cristina Piaget, cara a cara en 'GH DÚO' en su mayor crisis dentro de la casa: "¿Un ataque de celos?"
'GH DÚO' llega con una gala nueva en la que las tensiones relucen cada vez más. John Guts ha sido uno de los grandes protagonistas en cuanto a discusiones y es que a pesar de que Carlos Lozano consideraba que la relación con el mexicano es correcta, se ha llevado una sorpresa tras visualizar unas imágenes donde ha hablado sobre él duramente. Tras esto, Lozano no ha dudado en reaccionar.
En las imágenes a las que ha dado paso Jorge Javier Vázquez se veía a Guts asegurando que quería ir a por la "bestia televisiva" porque según él no aporta nada en la casa. Asimismo, en esta secuencia John deja claro que quiere ver explotar al de Madrid y convertirlo en "cachorro", y confiesa que ve un juego de manipulación de él hacia Cristina Piaget, algo que deja completamente alucinado a Carlos. Pero si hay algo que le ha dejado en shock es el comentario de "estoy seguro que si le aprieto un poco hasta abandona". Tras estos comentarios que él mismo no esperaba, no ha dudado en contestar duramente al mexicano.
Carlos Lozano: "Felicidades chaval, eres un gran actor"
Después de visualizar el vídeo, Lozano no tardaba ni dos segundos en reaccionar atónito ante los comentarios del que pensaba que era un buen compañero: "Madre mía, tú...¿Por donde empiezo? Este chico no va a hacer que abandone ni de coña, muerto antes que abandonar. Su inteligencia no se cual es, yo también tengo la mía. Pensaba que era todo de broma. No me afecta y me da exactamente igual, aquí me voy a quedar hasta que decida el público".
Sobre el término que menciona Guts sobre que Carlos es una "bestia televisiva", el de Madrid asegura que "este chico para ser una bestia televisiva le queda mucho por aprender con todo lo que dice el tejano este con su movida que tiene. Tiene que nacer mil veces para llegarme a la suela del zapato, pero bueno si se ríe. No le voy a dar juego a este chaval...luego se ríe y le da igual todo porque no tiene vergüenza. Me la ha dado fuerte y me la ha colado. Felicidades chaval, eres un gran actor".
Por último, Carlos Lozano se sincera sobre la relación que pensaba que tenía con el mexicano frente a la que de verdad tiene: "Me la ha colado bien y todo el mundo me había advertido, pero yo digo una cosa, hasta que no lo vea no me lo creo, pero con él ya lo he visto. Y con Cristina espero no verlo"