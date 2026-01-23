Antía Troncoso 23 ENE 2026 - 00:04h.

La colaboradora de televisión carga contra Juanpi: "Nos hemos enterado con este vídeo que está en la casa"

Juanpi confirma en 'GH DÚO' otra infidelidad de Mara y revela en qué punto está su relación con ella: "Necesitaba soltarlo"

Compartir







¡Belén Ro se ha puesto a casi toda la casa de 'GH DÚO' en su contra! La colaboradora de televisión y experta en realities se enfrenta en directo a sus compañeros, quienes creen que su actitud en el concurso ha cambiado por completo. Una disputa que sucedía en plena gala, después de visualizar unas imágenes en las que la concursante cargaba sin piedad contra Juanpi.

Durante la noche, los habitantes de la casa de Tres Cantos tenían la oportunidad de ver algunas de las imágenes de su convivencia. Una de las protagonistas de este momento ha sido Belén Rodríguez, puesto que, en uno de estos vídeos, los concursantes han podido ver todo lo que la colaboradora de televisión dice sobre ellos a sus espaldas.

En especial, ha sido Juanpi uno de los más criticados por Belén Ro, que al conocer que el participante de 'La isla de las tentaciones 9' se refería a su grupo con Sonia Madoc y Carmen Borrego como "las lloronas, saltaba duramente contra él: "Prefiero llorar a que me pongan los cuernos en directo". Unas palabras que hacían que la casa explotase contra ella como nunca.

Saltan chispas entre Juanpi y Belén Ro

En la gala, Juanpi reconocía que Belén Ro le había dicho a la cara todo, sin embargo, se mostraba muy dolido con ella y afirmaba: "Me pido perdón, pero la verdad que está feísimo eso". Además, el gaditano añadía: "Me parce una persona muy falsa y floja. Se pasa el día en la cama y cuando sale es para meter conflicto".

Belén Ro respondía al participante de 'LIDLT 9' con un durísimo ataque: "Nos hemos enterado hoy, con este vídeo, que está en la casa". Una afirmación de la colaboradora de televisión que hacía que varios concursantes saltasen contra ella en defensa de Juanpi: "¡Qué falsa!", exclamaba John Guts.

Manuel González contra Belén Rodríguez: "Se dedica a destruir a todo el mundo"

Manuel González era uno de los primeros en tomar la palabra para defender a Juanpi y, dirigiéndose directamente a Belén Ro, le reprochaba su actitud: "Estás empezando a utilizar las mismas cosas que utiliza Carlos Lozano con la gente y eso dice más de ti que de él". Asimismo, muy molesto por la situación, el de Cádiz apuntaba:

"Me sorprende porque yo le tengo mucho cariño, pero ahora se dedica con Carlos a intentar destruir a todo el mundo cuando una semana atrás se estaban matando, entonces, ¿quién es Belén? ¿La de ahora o la de la semana pasada?". La directa implicada respondía tajante: "Las dos. Soy una persona que sabe solucionar los conflictos. He venido aquí sin conocer a nadie y voy colocándome según muestran la patita".

Juanpi dejaba claro que esta noche le iba a dar los tres puntos a Belén y ella le decía con gran contundencia: "Me da igual que me nomine, aquí quien decide es el publico. Si la gente no me quiere me voy a mi casa, que afortunadamente tengo casa, trabajo, amigos y familia". Ante esto, John Guts se sumaba al conflicto y aseguraba que a la concursante no le da tan igual ser expulsada como ella dice.