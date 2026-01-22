Patricia Fernández 22 ENE 2026 - 22:59h.

Juanpi cuenta cómo se enteró de otra infidelidad de Mara y se apoya en su expareja, Sandra, en la casa de Tres Cantos

Sandra Barrios destapa en 'GH DÚO' lo que pasó entre Juanpi y Mara tras el debate de 'La isla de las tentaciones 9': "Él lo está pensando mucho"

En el debate de 'La isla de las tentaciones 9' salía a la luz una supuesta infidelidad de Mara a Juanpi desde que confirmasen en el reencuentro que estaban juntos, algo de lo que ahora él ha hablado abiertamente en 'GH DÚO'.

Jorge Javier Vázquez, al ver que Juanpi se había desahogado con sus compañeros sobre esto, le preguntaba directamente: "¿Tienes novia?" Y este respondía con dudas: "No lo sé ni yo, la tarde de antes de entrar aquí me enteré de los cuernos y no pude arreglar las cosas. Yo ahora mismo no puedo estar con ella, no confío en ella, tengo que hablar las cosas fuera. Unos se pueden perdonar, pero dos ya cuestan más".

Al presentador le interesaba lo que Sandra pensaba sobre esto, que no se cortaba en sus palabras: "Yo no perdono ni uno, le aconsejo que la mande a la playa". Pero Juanpi dejaba claro que no tiene nada decidido: "Es que tampoco sé si es verdad o mentira, no me dio tiempo a investigar ni a hablar con ella bien". Aunque sí confesaba que tiene sentimientos por ella: "Yo sí la quiero, si no me daría igual, desde que entré he estado triste pero he estado callado, cuando pude hablar con mis compañeros he estado más triste".

Mandado un mensaje a Mara en directo: "Espero que esté bien, le he dicho que haga su vida y le vaya bien, yo ahora mismo no puedo estar con ella".

Juanpi se desahoga de lo ocurrido con Mara y se apoya en Sandra

Y es que algo que a Juanpi le ha rondado la cabeza en los últimos días en la casa de Tres Cantos, el que contaba a sus compañeros cómo se enteró de otra infidelidad después de lo que le habían contado en el debate de 'La isla de las tentaciones 9': "Me han fallado, después del debate llegué al hotel, la perdoné y dije: 'Es mentira'. Me duchó y cuando salgo cojo el móvil y veo una foto con otra persona, se la enseño y se quedó... él dice que se liaron y ella dice que solo guarrearon. Le dije que ya no estaba con ella y no paraba de llorar".

El que relataba que, en medio de todo esto, se despidieron porque él entraba en 'GH DÚO', la que tuvo un detalle con él antes de separarse, lo que recordaba en el confesionario: "Desde que he entrado he estado con esto en la cabeza y necesitaba soltarlo, tuve una pelea con mi pareja la tarde de antes de entrar aquí entonces he entrado un poco mal. Necesito saber que me está respetando, no me imaginaba que me iba a fallar".

El que encontraba el apoyo en su expareja, Sandra, con la que se abría sobre lo que pasa por su cabeza, la que le aconsejaba que "no vuelva con ella", mientras él duda si es capaz de perdonarla o no.

