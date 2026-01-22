Esta noche, Belén Rodríguez, Cristina Piaget y John Guts conocerán la decisión de la audiencia y descubriremos quién es el primer expulsado de la edición, se celebrará una nueva ronda de nominaciones y tendrá lugar un juego para ganar la suite
Gloria se enfrenta a Belén Ro por las estrategias en las nominaciones: ''Ahora te cagas cuando te pillan la mentira''
Esta noche, Jorge Javier Vázquez tiene prepara una gala llena de sorpresas y con una ajustada expulsión entre manos. Tras la salvación del martes de Carlos Lozano y Carmen Borrego, Belén Rodríguez, Cristina Piaget y John Guts conocerán la decisión de la audiencia, que dictará sentencia con sus votos sobre esta primera expulsión de ‘GH DÚO’. El expulsado o expulsada abandonará la casa y analizará su paso por el concurso en una entrevista en plató.
Además, los habitantes de Tres Cantos podrán ver por primera vez juntos en el salón imágenes de su convivencia y los nominados también verán vídeos en la sala de expulsión, en una gala que acogerá una nueva ronda de nominaciones. Por último, los concursantes volverán a competir por ganar la suite y los privilegios que atesora convivir en esta estancia especial de la casa, que incluirán un poder en las nominaciones. Lo logrará el dúo o trío que se imponga en uEn pringoso juego de destreza.
La opinión de los nominados
JJ conecta con la casa, muestra los porcentajes en el pantallón por primera vez y la casa se queda impactada.
Belén se queda boquiabierta al descubrir los porcentajes y John se pone a aplaudir de inmediato. Jorge le pregunta por el motivo de sus aplausos y él contesta: "Son de alegría, porque estoy en la casa más famosa de España". Cristina dice que le gustaría quedarse y no ser la expulsada esta noche. JJ le pregunta que como está y ella responde: "No me gusta que me digan que me aíslo como si fuera un bicho raro porque no es verdad. Yo hablo con todos. Mira el fiestón que montamos anoche, de eso no hablan, y que todos sepan que yo me quiero quedar".
La conversación entre Juanpi y Sandra
Se descubre la verdad entre John, Carmen y Belén
El presentador vuelve a conectar con la casa y anuncia que "es hora de conocer la verdad". Los concursantes se quedan muy pendientes del pantallón y visualizan un vídeo donde descubren que John no conocía de nada a Belén y Carmen, y sus compañeros alaban el poder de convicción que han tenido ya que ninguno ha descubierto nada. Belén incide que a pesar de eso, ella no mantiene relación con John por decisión propia porque lo que ha visto de él en el programa no le ha gustado. JJ comunica que como nadie ha descubierto su secreto, tendrán un privilegio.
Comienza la gala de expulsión
Jorge Javier Vázquez inaugura esta nueva gala de expulsión con la actualización de porcentajes. En la casa, están todos esperando en el salón y JJ conecta con la casa contándoles que Antonio Canales tiene un mensaje de despedida para ellos. En el pantallón del salón, aparece un video de Antonio diciendo que está viendo el programa y que pronto contará lo que le ha pasado. Sus compañeros se quedan muy sorprendidos y también felices por saber que él está bien. Despué, JJ le pide a Belén que despida la conexión bailando flamenco, y sus compañeros siguen el baile.