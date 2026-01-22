La opinión de los nominados

Berto González 22 ENE 2026 - 21:46h.

Esta noche, Belén Rodríguez, Cristina Piaget y John Guts conocerán la decisión de la audiencia y descubriremos quién es el primer expulsado de la edición, se celebrará una nueva ronda de nominaciones y tendrá lugar un juego para ganar la suite

Gloria se enfrenta a Belén Ro por las estrategias en las nominaciones: ''Ahora te cagas cuando te pillan la mentira''

Esta noche, Jorge Javier Vázquez tiene prepara una gala llena de sorpresas y con una ajustada expulsión entre manos. Tras la salvación del martes de Carlos Lozano y Carmen Borrego, Belén Rodríguez, Cristina Piaget y John Guts conocerán la decisión de la audiencia, que dictará sentencia con sus votos sobre esta primera expulsión de ‘GH DÚO’. El expulsado o expulsada abandonará la casa y analizará su paso por el concurso en una entrevista en plató.

Además, los habitantes de Tres Cantos podrán ver por primera vez juntos en el salón imágenes de su convivencia y los nominados también verán vídeos en la sala de expulsión, en una gala que acogerá una nueva ronda de nominaciones. Por último, los concursantes volverán a competir por ganar la suite y los privilegios que atesora convivir en esta estancia especial de la casa, que incluirán un poder en las nominaciones. Lo logrará el dúo o trío que se imponga en uEn pringoso juego de destreza.