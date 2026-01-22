GH DÚO 22 ENE 2026 - 16:47h.

Gloria le reprocha a Belén que hayan hablado de ellos a sus espaldas para hacer ''un complot''

Belén Ro y Cristina Piaget sorprenden al firmar la paz con un abrazo: ''Los enemigos de mis enemigos son mis amigos''

La tensión por las estrategias y las nominaciones se apodera cada vez más de los concursantes de 'GH DÚO'. Así lo ha demostrado Gloria, que cree que han hablado de ella y de sus compañeros en el dormitorio y no duda ni un segundo en decírselo a Belén Rodríguez a la cara en cuanto se cruza con ella.

Belén le dice que no ha hablado mal de ellos, pero Gloria dice que sí y Carlos Lozano, que entra en ese instante, también lo niega: ''Pues mira, resulta que habéis rajado los dos de nosotros". Ellos lo siguen negando: ''Por lo menos lo podéis decir a la cara, yo lo digo todo a la cara'', les dice ella.

''¿No os habéis metido en el cuarto para decir que vais a hacer un complot para nominar a los jóvenes?'', pregunta la hermana de Manuel, y Carlos Lozano dice que se lo va a explicar, pero Belén le pide que no se lo cuente, a lo que Gloria reacciona: ''Ahora te cagas cuando ya se te coge la mentira''.

Pero Belén Ro se enfada: ''Yo de ti no he dicho nada, te grito porque en mi boca no pones cosas que no he dicho. Yo a las espaldas puedo hacer lo que quiera. Que te lo cuenten bien'', y Gloria le grita mientras la colaboradora se aleja: ''¡A la cara, Belén! Sin miedo al éxito''.

'GH DÚO', 24 horas en directo

