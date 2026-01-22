Ana Carrillo 22 ENE 2026 - 13:51h.

Sandra Barrios le ha contado a Belén Rodríguez que tiene novio y cómo le explicó a él su paso por 'La isla de las tentaciones 9'

En el primer debate final de 'La isla de las tentaciones 9', Sandra Barrios y Andrea Sabatini explicaron que no habían vuelto a quedar ni a tener ningún tipo de acercamiento desde el reencuentro cuatro meses después de las grabaciones, en el que ya destaparon que él se había agobiado con la relación y había decidido acabar con su romance. Ahora que ya han terminado los debates, los dos pueden hablar de su vida sentimental y la exnovia de Juanpi Vega se ha lanzado a contarle a Belén Rodríguez en la casa de 'GH DÚO' que tiene novio.

Sandra le ha contado a su compañera que conoció a su novio, que es un chico que trabaja en el puerto y es anónimo, en un pub de su pueblo el día en el que celebró su cumpleaños en septiembre: "Estuvimos charlando, había un tonteíllo y nos dimos un par de besitos, no pasó nada más la primera noche, nada de guarrería y al finde siguiente fuimos a cenar y súper guay". En ese momento, no se había hecho público que ella había participado en 'La isla de las tentaciones 9' y Sandra ha confesado que su principal preocupación era contárselo todo para que él lo supiera por su boca antes de verlo en televisión.

"Él estaba flipando, se quedó en shock y estuvimos como una semana separados porque él me dijo que eso le iba a doler, pero una semana después quedamos y ya no nos hemos vuelto a separar", ha relatado la gaditana, que ha añadido que su novio no ha querido ver ni verá en un futuro su paso por el programa presentado por Sandra Barneda: "Pero yo se lo conté todo con pelos y señales".

La compañera de concurso de Carmen Borrego y John Guts le ha preguntado entonces a la amiga de Almudena Porras si su novio apoya su participación en 'GH DÚO' y ella le ha revelado que totalmente, que él le ha animado a dar este paso y a disfrutar de su experiencia en la casa más famosa de la televisión. Belén Ro ha querido saber también si Sandra Barrios está enamorada y tienes su respuesta en el vídeo que encabeza este artículo, ¡dale play!

La situación sentimental de Andrea Sabatini

En su conversación, Sandra le ha contado a Belén Ro que, por lo que ella sabe, Andrea está soltero. En la casa de Tres Cantos se está mostrando muy cercano con Anita Williams, con la que ha hablado de su hijo y de sus relaciones previas, contándole que la única vez que ha estado enamorado fue a los 23 años y que, desde entonces y ahora tiene 32, no ha vuelto a sentir lo mismo por otra mujer.

