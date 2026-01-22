Ana Carrillo 22 ENE 2026 - 19:50h.

Noelia Márquez se ha pronunciado en Instagram sobre Manuel González tras contar que se estaban conociendo

En uno de los debates finales de 'La isla de las tentaciones 9', Noelia Márquez, que había sido una de las tentadoras favoritas de Gilbert y de Enrique Cofino, le contó a Sandra Barneda que estaba conociendo a Manuel González, que ahora está concursando en 'GH DÚO'. "Tengo el corazón bastante contento", dijo la de Ronda, despertando la curiosidad de los seguidores de ambos, que le han preguntado en Instagram por el tema.

En el debate, Noelia incluso le dijo a la presentadora que no le cabía duda de que si Jorge Javier Vázquez o Ion Aramendi le preguntaban a Manuel por el estado de su corazón, él también diría que lo tiene "contento". Tan solo un par de días después, se ha mostrado menos dispuesta a dar detalles sobre su situación sentimental en Instagram, donde le ha ofrecido a sus seguidores hacer una ronda de preguntas.

Noelia ha comentado en sus stories que entiende que "la pregunta del millón" sea si está con el exnovio de Lucía Sánchez, pero ha añadido que no la puede contestar. La explicación que ha dado a su negativa es que el andaluz se encuentra participando en 'GH DÚO': "Él está en 'GH' y yo estoy aquí, entonces cuando sea oportuno y sea el momento contestaré a esta pregunta, pero ahora mismo no puedo".

A su explicación le ha añadido una aclaración y es que ha recordado que ella nunca ha dicho que tiene pareja, para que sí que se entienda que novios oficiales no son: "En ningún momento he dicho que esté saliendo con alguien, para que sepamos diferenciar un poquito".