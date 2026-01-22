Ana Carrillo 22 ENE 2026 - 16:09h.

Barranco y Olatz han compartido su álbum de fotos privado de los meses que han sido pareja en secreto

Darío se sincera en Instagram tras su abrazo con Almudena en el debate final de 'La isla de las tentaciones 9': "Mi familia está llorando"

Compartir







En el reencuentro cuatro meses después de 'La isla de las tentaciones 9' descubrimos que Albert Barranco y Olatz, dos de los tentadores con más protagonismo en la edición, eran pareja tras haber coincidido en el avión de vuelta de República Dominicana a España. En los debates finales hemos confirmado que siguen juntos tras estos meses y, ahora que ya pueden hablar libremente de su amor sin hacer spoilers, han compartido un post de Instagram con las fotos de estos meses.

Olatz y Barranco llevan varios meses manteniendo una relación en secreto porque no podían hablar de su romance ya que el programa presentado por Sandra Barneda seguía en emisión. Ahora que ya se ha terminado, pueden hablar libremente de su situación sentimental y han compartido una publicación conjunta en la que reflexionan sobre su amor y comparten fotos de su historia, que han mantenido oculta durante semanas.

"Dicen que las mejores historias empiezan por casualidad… y la nuestra empezó sin buscarla. Dos caminos cruzados en el lugar más inesperado. Porque hay encuentros que no hacen ruido al llegar, pero se quedan para siempre", son las líneas que acompañan las fotos en las que se ve que han viajado juntos, que han hecho todo tipo de planes y que están tan unidos en su rutina que tienen pijamas y zapatillas iguales para estar en casa.

Muchos de sus compañeros de 'La isla de las tentaciones' han dejado comentarios bonitos en la publicación, demostrándoles que se alegran mucho por verlos juntos y felices, como ha sido el caso de Cristina Cebral, Mara Espinosa, Gerard Arias, Borja Silva, Claudia Chacón, Noelia Márquez, Érika Portillo y Andrea Canel. Otros famosos como Álex Bueno, que participó en la primera edición del programa, o Álex Ghita, exconcursante de la tercera edición de 'GH DÚO' y exnovio de Adara Molinero, también han reaccionado al post.