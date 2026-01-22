Ana Carrillo 22 ENE 2026 - 14:33h.

Aunque en el debate final de 'La isla de las tentaciones 9' comenzaron lanzándose pullitas y haciéndose reproches, Darío Linero y Almudena Porras acabaron abriendo sus corazones en una conversación que provocó las lágrimas de Marta Peñate y Terelu Campos y que terminó con un abrazo entre ambos que emocionó a todos los presentes en plató.

En su charla, los malagueños se desearon lo mejor y recordaron que habían pasado once años juntos, razón por la que sigue habiendo amor entre ellos aunque ninguno de los dos esté ya enamorado: él prefiere seguir soltero y admite estar en el momento más feliz de su vida, enfocado en sí mismo y en la consecución de sus metas, mientras que ella está conociendo a Borja Silva.

Tras la emisión del debate final, Darío ha reaparecido en sus stories de Instagram para sincerarse con sus seguidores, a los que llevaba semanas diciendo que estaba deseando que se emitieran todos los programas para poder hablar con libertad con ellos, ya que previamente no podía hacer spoilers sobre todo lo ocurrido.

El malagueño ha grabado su story desde el baño porque ha explicado que en su casa estaba toda su familia "llorando": "Solo quería daros las gracias de nuevo a todos los que me habéis mandado mensajes de apoyo y gracias también a las personas que habéis tenido paciencia para esperar, por fin me he podido explicar y he podido decir lo que siento".

"Al final en esta vida no hay cabida para otra cosa que no sea el perdón, tanto para darlo como para pedirlo y solo quiero decir que como espectador es normal juzgar porque yo también he sido espectador y como he dicho en el debate me he odiado en muchas ocasiones por cosas que he dicho y por cómo he hecho las cosas", ha terminado diciendo Darío, que ha hecho autocrítica tras haber visto su paso al completo por 'La isla de las tentaciones 9' en televisión.