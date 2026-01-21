Gerard Arias se abre tras su paso por 'La isla de las tentaciones 9' y reflexiona sobre su papel como tentador, su conexión con Claudia y la posibilidad de enamorarse dentro del reality

Gerard Arias vuelve a estar en el centro del foco mediático tras su paso por 'La isla de las tentaciones 9'. El de Ciudad Real, que ya conocía de primera mano el formato después de participar en la octava edición junto a su entonces pareja, Alba Rodríguez, se ha abierto en una entrevista donde reflexiona sin filtros sobre su experiencia como tentador, sus vínculos dentro del reality y la posibilidad real de que surja el amor entre tentador y pareja

Para Gerard, la diferencia entre acudir en pareja o hacerlo como tentador es clara. “Para mí, ser tentador es mejor”, admite, asegurando que cuando se entra en pareja existe una “responsabilidad afectiva” hacia la persona que queda fuera, algo que no ocurre cuando el rol es el de soltero. “Como tentador vas a disfrutar”, añade.

Gerard y Claudia: de la química en la isla al choque en el debate final

Durante su paso por la villa, una de las conexiones más comentadas fue la que mantuvo con Claudia. El propio Gerard reconoce que la atracción entre ellos fue evidente desde el principio. “Había mucha atracción sexual y mucha química, así que para mí fue fácil”, explica sobre su acercamiento a la joven.

Aun así, también reconoce que no todo es tan sencillo como parece. Para él, lo mejor de ser tentador es poder mostrarse tal y como es, sin preocuparse por lo que ocurre en la otra villa. Sin embargo, admite que existe una parte más oscura: “Sabes que hay alguien sufriendo y tú estás contribuyendo un poco a eso, aunque intentes no pensarlo”.

Lejos de arrepentimientos, Gerard asegura que no cambiaría nada de lo vivido en el programa. “Lo que haces mal te sirve para aprender y lo que haces bien es lo que te llevas”, reflexiona. Una madurez que también aplica a sus relaciones dentro del reality, como la que pudo haber surgido con Almudena, algo de lo que también opina en exclusiva en el vídeo.

¿Está Gerard preparado para enamorarse?

Sobre si cree que puede surgir una relación real entre un tentador y una participante en pareja, Gerard no lo descarta. “Me hubiera gustado enamorarme si se hubiera dado el caso”, confiesa, dejando claro que, si existe conexión personal y un futuro posible, “el amor puede surgir”. Pese a las polémicas, Gerard no cierra la puerta al amor.

Gerard Arias, sobre su amistad con Mayeli y Álvaro: "No quedaría ni a tomarme una Coca Cola"

Más allá de la entrevista, Gerard también ha hablado de su complicada convivencia con Mayeli, con quien ha coincidido en varias ocasiones en distintos formatos. Según explica, su relación ha ido enfriándose con el tiempo. “Al principio éramos cercanos y amigos, pero luego vi actitudes que no van conmigo”, asegura, confirmando incluso que actualmente están bloqueados en redes sociales.

