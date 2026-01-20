Patricia Fernández 20 ENE 2026 - 23:12h.

En el segundo debate de 'La isla de las tentaciones 9' salía a la luz una información de un supuesto 'affaire' que se habría dado entre uno de los participantes y una de las solteras, en concreto Gilbert y Érika, lo que ambos explicaban en plató y lo que Darío reaccionaba, el que confesaba en el reencuentro que estaba conociendo a la tentadora.

Cuando se desvelaba que podría haber habido algo entre Gilbert y Érika, la tentadora que estaba entre el público del plató, no podía evitar la risa y bajaba a la mesa con Sandra Barneda y el propio Gilbert para explicar todo esto.

"Me ha pillado un poco de sorpresa esto, es que yo no lo sabía", eran las primeras palabras de Érika, mientras ambos negaban que hubiera pasado algo entre ellos y la soltera de 'La isla de las tentaciones 9' daba más detalles: "Somos muy amigos, nos llevamos muy bien, hemos salido varias veces juntos y lo máximo que ha pasado entre nosotros es un pico de amigos".

Lo que corroboraba Gilbert: "Hemos salido un par de veces de fiesta y si es verdad que algún pico nos hemos dado porque nos llevamos muy bien". Y la soltera confirmaba que "por su parte no existe atracción" y cree que por la de Gilbert tampoco.

La reacción de Darío en el debate de 'La isla de las tentaciones 9'

Tras las explicaciones, Sandra Barneda preguntaba a Darío por esto, que afirmaba que era "lo último que esperaba escuchar" y que creía las palabras de ambos: "Son muy buenos amigos, pero no les veo para algo más. No me lo esperaba, me he quedado en 'shock'. Yo creo que solo hay amistad, he salido con ellos y yo creo que no puede haber otra cosa".

