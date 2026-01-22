La pareja ha confesado si estaría dispuesta a poner a prueba su amor en República Dominicana

Helena Arauz hace balance de su paso por 'La isla de las tentaciones 9': “Ahora sé lo que no quiero en una relación”

Compartir







Olatz y Barranco se estrenaron en la novena edición de 'La isla de las tentaciones 9' como solteros con la intención de hacer caer en la tentación a las parejas. Y cumplieron su objetivo porque Barranco, también conocido como el 'mosquito catalán', logró "picar" a Helena y hacer que cayese en la tentación. Una situación que ocurrió días después de que Rodri, el novio de la madrileña, se besase con Olatz, su soltera favorita.

En la hoguera final entre Rodri y Helena, la joven decidió iniciar una nueva relación con Barranco, pero duró apenas unas horas porque, al volver a España, decidió reconciliarse con el que había sido su pareja más de un año. En el reencuentro que se produjo cuatro meses después descubrimos que la relación de Barranco y Helena no estaba en su mejor momento y que, además, él había iniciado una historia de amor con Olatz, formando así un cuarteto amoroso totalmente inesperado.

¿Irían a 'La isla de las tentaciones' en pareja?

Vivir la experiencia de este reality que dirige Sandra Barneda puede resultar apasionante o muy doloroso. Y hay dos formas de vivirlo: yendo como soltero o en pareja. Desde esta web hemos querido conocer qué piensan Barranco y Olatz de repetir su visita a República Dominicana, pero esta vez poniendo a prueba su amor. En el vídeo que encabeza la noticia puedes ver sus respuestas y los motivos que han dado al respecto.

Por otro lado, Olatz descubrió que su actual pareja había intercambiado mensajes con Nieves para verse, un dato que la dejó bastante sorprendida y enfadó a partes iguales: "La verdad es que me sentí un poco engañada porque en parte sí que me había comentado que había hablado con ella y tal, pero me había contado lo que él había querido", respondió ante el micrófono de Mediaset Infinity.

Por otro lado, la vasca también ha hablado de cómo es su situación actual con Barranco y qué es lo que a ella le hace confiar en que esta relación funcione.

La conversación que mantuvieron Barranco y Nieves al salir de la isla

El reencuentro entre los participantes de 'La isla de las tentaciones 9' arrojó nuevas informaciones sobre el estado actual de las parejas y nos dio nuevas pistas de los acercamientos que se han producido después como el de Barranco y Nieves. El catalán considera que Helena y su amiga se han convertido en una 'red flag' para él y que, además, la de Almería no le ha contado toda la verdad sobre lo que habló con él a su amiga. ¿Quieres conocer su versión? ¡Pues dale al play para conocer todo lo que ha contado!