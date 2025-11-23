Helena está a punto de descubrir que Rodri le ha sido infiel con Olatz, ¿dará un paso más con Barranco? Los colaboradores opinan sobre su relación

'La isla de las tentaciones' está más emocionante que nunca. Si la primera hoguera fue difícil para las chicas, la segunda se presenta como un tsunami en el que Claudia descubrirá que Gilbert "se la ha devuelto" cayendo en la tentación con Noelia. Pero no será la única que se lleve un disgusto, ya vimos en el avance que Almudena quedará completamente hundida y destrozada tras ver el acercamiento que está teniendo Darío con Cristina, ya que el andaluz está dejándose tentar por la soltera hasta tal punto que puede llegar a cruzar los límites.

Además de esta nueva infidelidad, Helena también optará por querer correr por las playas de República Dominicana para intentar llegar a 'Villa Montaña' y pedir explicaciones a Rodri que cayó en la tentación con Olatz, su tentadora, con la que decidió sumergirse en las aguas de la piscina que hay en la villa y también en lo que sus labios le incitaron a hacer: besarla, haciendo sonar así la luz de la tentación y traicionando a su pareja desde hace un año.

¿Qué siente Helena por Barranco realmente?

Las horas y los días pasan en 'Villa Playa' y con ellos se incrementa las dificultades para Helena de caer en la tentación con Albert Barranco. El influencer y empresario ha sacado todas sus armas de conquistador logrando que la novia de Rodri se deje querer y acepte sus regalos, entre ellos un collar con sus iniciales y una camiseta con un significativo mensaje: "Es solo una amiga, pero pronto dejará de serlo", una declaración de intenciones que deja muy claro que pretende salir con Helena de la mano en la hoguera final si así ella lo decidiese.

Entre los colaboradores del debate que están siguiendo cada detalle que ocurre en las diferentes tramas del programa, hemos querido saber qué piensan sobre este vínculo que se está formando entre ellos dos: "No han pasado el límite porque Helena no quiere. Creo que a la mínima que vea que Rodri pasa el límite ya cae, por no decir que casi ya han caído porque no se han besado, pero ha habido labios por todas partes", señala la experta en terapia de pareja, Arantxa Coca. La conexión sexual entre ambos parece más que evidente y a Claudia, que es muy buena amiga del empresario catalán, le ha resultado un poco difícil ser imparcial: "Yo creo que Helena sí que se está pillando por Barranco por mucho más que un físico, además yo a él le quiero mucho y no puedo ser muy objetiva, pero Barranco es muy buen tío".