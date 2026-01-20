Helena Arauz hace balance de su paso por 'La isla de las tentaciones 9' y reflexiona sobre cómo vivió la experiencia junto a Rodri, el impacto emocional que tuvo el reality en su relación y el aprendizaje personal que se lleva tras una de las etapas más intensas de su vida

El futuro de Helena y Rodri tras 'La isla de las tentaciones 9': ¿historia cerrada o punto y aparte?

Aunque varias parejas lograron abandonar 'La isla de las tentaciones 9' juntas —entre ellas Helena y Rodri, Enrique y Andrea, Almudena y Borja o Nieves y Lorenzo—, el paso del tiempo ha confirmado que salir de la isla de la mano no siempre garantiza un camino fácil. La vuelta a la rutina, la convivencia lejos del formato y todo lo vivido en República Dominicana terminan pasando factura.

Durante el 'Debate final de las tentaciones', hemos hablado en exclusiva para esta web con Helena Arauz, que se ha abierto sobre el momento personal que atraviesa tras una de las experiencias más intensas de su vida.

Una experiencia que marcó un antes y un después en Helena

Helena llegó al reality junto a Rodri con muchas dudas, pero también con la intención de demostrarse a sí misma que podía ser fiel y actuar desde el respeto, aunque no fue así: abandonó Republica Dominicana con Albert Barranco. Su paso por el reality ha supuso un antes y un después a nivel emocional. La joven reconoce que la experiencia le ayudó a identificar comportamientos que no volvería a repetir en una relación y a entender mejor cómo quiere ser valorada.

La joven también reflexiona sobre su actitud durante la experiencia y asegura que actuó conforme a lo que sentía en cada momento. Con el tiempo, admite que hoy tomaría decisiones distintas, fruto de todo lo aprendido tras su paso por la isla.

A pesar de que el plano sentimental estuvo marcado por momentos muy complicados, Helena destaca uno de los grandes apoyos que se lleva de la experiencia: la relación con sus compañeras, un vínculo que define como clave para sobrellevar los momentos más duros dentro del programa. Tras el final del reality y el reencuentro presentado por Sandra Barneda, la historia entre Helena, Rodri y Albert Barranco siguió evolucionando, dando lugar a una etapa especialmente intensa fuera de la isla.

Hoy, Helena se muestra más consciente de lo que quiere y de lo que no está dispuesta a aceptar en una relación. Su visión del amor ha cambiado y ahora prioriza la tranquilidad emocional, el respeto y el amor sano, dejando claro que su paso por 'La isla de las tentaciones 9' ha marcado un punto de inflexión en su vida personal. Dale play para escuchar sus palabras.

Uno de los aspectos que más intriga a los telespectadores es saber qué cambiarían los participantes de la novena edición tras ver de nuevo las imágenes y ver sus comportamientos dentro del reality. En este vídeo exclusivo - que puedes ver dando play - Helena, Darío, Claudia, Enrique, Juanpi y Sandra respondieron a esta pregunta con reflexiones distintas: algunos miran atrás con autocrítica, otros defienden su postura y otros simplemente aseguran que su comportamiento fue parte esencial de su proceso personal. Helena admite que hay varios aspectos que modificaría una vez que ha analizado todo lo ocurrido, aunque entiende que lo hecho ya forma parte de su historia. Dale play para ver sus respuestas.