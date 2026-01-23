Lara Guerra 23 ENE 2026 - 22:14h.

Sonia Madoc da consejos a Andrea Sabatini para sobrellevar las discusiones con Sandra Barrios

Sandra Barrios ha tenido ya más de un desencuentro con Andrea Sabatini, el italiano con el que se ilusionó en su experiencia en 'La isla de las tentaciones'. Sin embargo, todas esas mariposas se desvanecieron y la pareja no entró en su mejor momento en 'GH DÚO'; tal es el límite que la mayoría de veces que Sabatini se dirige a ella, Sandra acaba gritando pidiéndole que no se dirija a ella. En este contexto, Andrea y Sonia han reflexionado un rato en la cocina sobre lo ocurrido.

En primer lugar el italiano explica que en las discusiones dónde Sandra le grita no es capaz de soltarlo todo: "Siento que no me puedo desahogar porque si fuese un hombre le grito pero con una mujer no quiero y se me queda aquí", a lo que Sonia le pregunta si eso le afecta en la convivencia y él menciona que "me da igual, pero obvio que sería más fácil. Yo solo pienso en que mi familia estará viendo el programa...mi hijo, cada uno se preocupa de enseñar fuera lo que quiere. Yo no quiero mostrar eso".

Sonia sobre Andrea: "Tiene que aprender a gestionar"

Sonia, tras escuchar a Andrea le comenta que ha podido hablar con Sandra sobre lo ocurrido y considera que "tiene enseñanzas de vida que también le he dicho que es importante no dejarse llevar por las emociones". Ante esto, el italiano recuerda todos los insultos que ha recibido de la concursante y la cantante le explica que "es muy joven, le llevas 10 años de diferencia. Tiene que aprender a gestionar".

Sin embargo, esto no convence al concursante, quién asegura que conoce a chicas de su misma edad que "no son así"; Sonia le explica que son "rasgos de personalidad y si no se controla..." Sabatini tiene claro que esos rasgos de personalidad no son de una mujer: "¿Una mujer de casi 25 años? Es una niña, no una mujer. Mi madre me tuvo a mi con 26. Las mujeres son más maduras normalmente".

Por último, la cantante asegura que "para eso estáis aquí, para el juego, dependerá de cada uno el cómo gestione todo. Los tres os conocéis muy bien, yo a ella el consejo que le he dado es que depende de ella que le saquen de quicio o no. Sé que es fácil decirlo pero...", a lo que él el responde que "yo no le provoco"