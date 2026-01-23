Carlos Lozano sentencia su amistad con Cristina y ella explota: "Ya no hay vuelta atrás. Deberían echarte de aquí"
Carlos Lozano finaliza su amistad con Cristina Piaget y ella asegura que es un "manipulador"
Inédito | Cristina Piaget estalla como nunca en la sala de expulsión y carga contra sus compañeros: ''Sois malas personas''
La amistad entre Carlos Lozano y Cristina Piaget se tambalea cada vez más y es que en la última gala de 'GH DÚO' ya ambos mostraban entre discusión y discusión que algo no iba bien. La modelo aseguraba que el de Madrid no le apoyaba lo suficiente sabiendo que toda la casa estaba en contra de ella, sin embargo él reiteraba en numerosas veces que eso no es así. Después de una noche de reproches, Lozano dejaba claro ante Belén Rodríguez y Carmen Borrego que su relación con Cristina tiene un punto y final; algo que ha hecho explotar encarecidamente a Piaget.
Carmen y Belén se encontraban dentro de la caja de la prueba semanal cuando Carlos Lozano les explica como se siente con Cristina respecto a la última gala: "Yo estoy bien porque yo ya me he desmarcado y no hay marcha atrás", a lo que Rodríguez le pregunta si está seguro de eso; Carlos lo zanja con un tajante: "Lo juro porque me muera".
Asimismo explica que no es que haya un punto de inflexión sino que sus actitudes no cambian y eso le tiene agotado: "Sus actitudes son las mismas, es mentira todo cuando dice que va a hablar contigo, son todo gritos y así no se puede hablar. A mi se me va de las manos, que vuele pero, creo que a ella le va a destrozar, tendría que salir", asegura.
Cristina explota contra Carlos Lozano: "¿Me has llamado tonta?"
En este momento, Belén no duda en pedirle que se lo mencione a la audiencia ahora que vuelve a estar nominada. Tras esto, Cristina entra en escena al escuchar todo lo que dicen: "Ahora resulta que mi solución según tú, es tu estrategia, que cada vez que hay una cámara delante me haces parecer un bicho raro pues desde aquí lo desmiento, ni tengo TDH, ni es tanto el estigma que haces parecer de mi. Es tu estrategia".
Después, la concursante le asegura que "estoy perfectamente bien, tengo déficit de atención pero eso no es un trastorno de salud mental como para que se eche a llorar a la cámara a decir que no se puede tratar así a una persona que es disfuncional. Venga ya, cuento; y luego en las cámaras poniéndome de bicho raro", a lo que Carlos le comenta muy tranquilo que se mire en el espejo y vea sus actitudes: "Dicen que la cara es el reflejo del alma, analiza esa frase que eres muy inteligente y dale vueltas. La cara es reflejo del alma, mírate en el espejo y te darás cuenta. Eres muy tonta cuando quieres ser tonta y muy lista cuando quieres ser lista".
Ante esto, Cristina reaparece deprisa para preguntarle si es verdad que le ha llamado tonta: "Hay gente que se da cuenta de cosas a pesar de que tú vayas de listo y de animal televisivo, no les vas a convencer con tu mentira ni con tu manipulación. Me avisaron todos pero, tardé en darme cuenta".