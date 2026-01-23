Pedro Jiménez 23 ENE 2026 - 02:03h.

Ambos viven sus mejores momentos desde que comenzaron su aventura en la casa de 'GH DÚO'

Juanpi confirma en 'GH DÚO' otra infidelidad de Mara y revela en qué punto está su relación con ella: "Necesitaba soltarlo"

La situación entre Juanpi y Sandra al entrar a la casa de 'GH DÚO' no podía ser peor entre ellos. Un tenso reencuentro con la madre de Juanpi de por medio sembraba la discordia entre la expareja de 'La isla de las tentaciones 9'. Además, ambos concursantes han tenido sus más y sus menos, con alguna que otra rencilla por resolver y que no tardaban en sacar ante el resto de sus compañeros. No obstante, eso ya ha cambiado y ahora parece que la cosa entre ellos ha mejorado, y más después de una gran discusión que han protagonizado Andrea y Sandra en los últimos días.

Y es que los concursantes han realizado una prueba semanal este jueves en pleno directo. En juego, la suite de la casa de Tres Cantos. Un juego en el que ha habido tres concursantes subidos en un pedestal a los que sus parejas o tríos les han lanzado bolas que han tenido que coger y meter en un cubo. El que cogiera más, ganaría. La primera ronda la han ganado Juanpi y Andrea, beneficiándose también Sandra, que no ha participado puesto que la prueba había que hacerla por parejas.

Sandra y Juanpi ¿posible reconciliación?

Jorge Javier Vázquez ha conectado con ellos y le ha preguntado a Sandra si estaba contenta, ante lo que esta ha preferido darle todo el mérito a Juanpi y Andrea: "Ellos son los que lo han hecho...". El presentador le ha preguntado en ese momento si le haría ilusión compartir suite con Andrea, tras lo que la andaluza ha tirado de ironía: "Encantada de la vida".

En un momento dado, Jorge Javier se ha percatado de que Sandra estaba un poco más alejada de Juanpi y Andrea: "Está Sandra totalmente alejada del grupito que formáis. Sandra, te están haciendo ghosting, ¿te das cuenta?". Ante las palabras del presentador de 'GH DÚO', Juanpi le ha hecho un gesto de cariño a Sandra que no ha pasado desapercibido para Jorge Javier: "Ahora el que te da cariños es Juanpi".

Andrea, por su parte, bromeaba: "He conseguido lo imposible". Posteriormente, Juanpi y Sandra han respondido a la pregunta de Jorge Javier Vázquez: "¿Puede ser que volváis?".