Primeras palabras de John Guts en Instagram tras su expulsión de 'GH DÚO'

Ana Carrillo 23 ENE 2026 - 18:05h.

John Guts ha reaparecido en redes tras convertirse en el primer expulsado de la cuarta edición de 'GH DÚO'

El Gato Encerrado: De Guts y despedida

Tras la salvación de Cristina Piaget, la expulsión era cosa de dos: Belén Rodríguez y John Guts se quedaron solos en la sala de expulsión, a la espera de que Jorge Javier Vázquez les comunicase la decisión de la audiencia. Finalmente, el nombre que escucharon fue el del mexicano, que se ha convertido así en el primer expulsado de la cuarta edición de 'GH DÚO'.

La expulsión estuvo muy reñida entre los dos enemigos acérrimos, que se despidieron contentos por no tener que seguir conviviendo bajo el mismo techo. Horas después de su salida de la casa de Tres Cantos, John Guts ha reaparecido en Instagram con un mensaje dirigido a sus fans.

"Gracias a tod@s l@s Muñec@s y Villan@s que estuvieron conmigo en esta nueva aventura. Nos vemos en las galas", ha comentado el mexicano en su publicación, en la que sus fans le han dicho que estarán encantados de verlo en las galas de 'GH DÚO' y muchos le han confesado que desde ahora lo van a seguir en todos los realities que participe.

'GH DÚO', 24 horas en directo

Recuerda que puedes seguir todo lo que pasa en la casa de 'GH DÚO' a través de nuestro minuto a minuto y de las dos señales 24 horas gratuitas disponibles en Mediaset Infinity: