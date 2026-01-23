GH DÚO 23 ENE 2026 - 16:07h.

La actriz le ha dicho a Belén Ro todo lo que opina de ella a la cara

Cristina Piaget ha pasado una semana muy dura porque estaba convencida de que se convertiría en la expulsada de 'GH DÚO', pero no fue así, aunque antes de saber que el expulsado sería John Guts, la concursante dejó claro en la sala de expulsión que no podía más y cargó contra todos sus compañeros.

En estas imágenes inéditas, podemos ver cómo se queja de que Carlos es un ''falsete'' por cómo se estaba comportando con ella en la gala, y aunque Belén la tilda de injusta con su compañero, nadie logra calmarla y Cristina acaba estallando y pone el foco en Belén a quien llama ''mala persona''.

''Ha dicho cosas delante de la cámara que dices ¿pero tú eres mi dúo? ¿Van a machete? Pues yo también. Van a machete con lo que más duele. Me he dado cuenta en este programa de que tengo mucho más aguante que todos vosotros'', carga Cristina contra sus compañeros y hace especial referencia a Carlos Lozano.

Justo después, Cristina se dirige a Belén Ro directamente: ''En mi situación te hubieras largado. Como hiciste a la primera cambio: ''Me quiero ir'', ¿Pero qué es eso? Falta de empatía total. Podías haber sido estratega, pero no cruel. La crueldad no la soporto ni la admito, la maldad no la admito. Y tú eres mala y Anita es mala, sois malas, malas personas''.

''La señora ahí tranquila, mañana la recoge su chófer y se va a su plató y a cobrar. Y yo a buscar sitio para aparcar en Lavapiés una hora y media que no tengo ni plaza de garaje'', le grita a Belén Ro mientras la colaboradora se mantiene callada tras recibir los ataques de la actriz.