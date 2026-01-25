Los colaboradores de 'Vamos a ver' están entusiasmados con el acercamiento que se está produciendo entre Anita y el italiano

El acercamiento entre Anita Williams y Andrea, “el italiano” y exsoltero favorito de Sandra Barrios, se ha convertido en una de las tramas más comentadas dentro de la casa de ‘GH DÚO’. Lo que comenzó como una relación cordial entre dos concursantes – que no se conocían de antes - ha ido evolucionando hacia una conexión cada vez más estrecha, marcada por confidencias, gestos de complicidad y una evidente comodidad mutua que no ha pasado desapercibida ni para sus compañeros ni para la audiencia.

Durante los últimos días, Anita y Andrea han compartido largos ratos de conversación en los que han hablado de su pasado, de sus familias y de cómo están viviendo la experiencia del reality. Esa cercanía emocional se ha traducido también en una mayor cercanía física: miradas prolongadas y momentos de apoyo que alimentan las especulaciones sobre si estamos ante una simple amistad o el inicio de la primera carpeta de ‘GH DÚO’. Aunque ambos se muestran prudentes y evitan poner etiquetas a lo que les une, el ambiente dentro de la casa apunta a que su vínculo podría seguir creciendo.

¿Surgirá el amor entre Anita y Andrea?

Este posible romance ha sido ampliamente debatido en los platós. Adriana Dorronsoro se ha mostrado entusiasmada con la posible pareja y ha puesto el foco en el momento vital de Anita: “Me encanta. Me encantan Andrea y Anita. Además, Anita yo creo que necesitaba un poco oxigenarse, cambiar su cabeza, olvidarse de Montoya y creo que le está viniendo bien”. Eso sí, la colaboradora también introduce una nota de cautela al recordar el pasado televisivo de Andrea: “Viendo cómo actuó con Sandra, también podría ser que se acerque a ella un poco por interés, lo iremos viendo”. Aun así, Adriana no esconde su pasión por este tipo de tramas: “A mí las carpetas me encantan y siempre en un reality tiene que haberlas, así que espero que eso vaya bien, que fluya y que veamos edredón”.

Más directo se muestra Pepe del Real, que no duda en augurar un desenlace más explícito: “Hombre, yo creo que tiene que haber edredón. Ya pasando de carpeta vamos directamente a lo que mola. A Anita ya la hemos visto todos en acción y, como decían algunos, que vuelva Fast and Furious”.

Por su parte, Giovanna González reconoce estar completamente enganchada a esta historia: “Me tiene fascinada y enganchada al 24 horas este principio de algo que no sé cómo llamarlo”.

Los tres colaboradores se muestran entusiasmado con esta relación que se ha forjado dentro de la casa y todos coinciden en lo mismo: quieren que Anita sea feliz y pase página de una vez por todas.

Los deseos que le pedirían los concursantes de 'GH DÚO' al Súper, según sus defensores

Los defensores de varios concursantes en plató compartieron qué deseo le pedirían a El Súper, revelando el estado emocional y las necesidades que empiezan a surgir entre los participantes tras los primeros días de convivencia. La pregunta, aparentemente sencilla, sirve para medir cómo afrontan los concursantes las tensiones, la rutina forzada, el cansancio y la presión del encierro.

Las respuestas de los defensores dejan claro que 'GH DÚO' ya está entrando en una fase en la que no solo importan las estrategias o los juegos, sino también la gestión psicológica y emocional de los participantes frente al reto de permanecer aislados de la “realidad.

¡Dale al play y no te pierdas ninguna de sus respuestas!