Los colaboradores de ‘Vamos a ver’ se mojan ante la primera expulsión de ‘GH DÚO’: “Está todo muy igualado”

La cuenta atrás para la primera expulsión de ‘GH DÚO’ ya ha comenzado. Tras la salvación de Carlos Lozano y Carmen Borrego en la noche del martes, Belén Rodríguez, Cristina Piaget y John Guts se juegan su continuidad en el reality en una votación que, según avanzan desde el programa, se presenta más ajustada que nunca.

Será en la gala de hoy, jueves 22 de enero (21:45h) cuando Jorge Javier Vázquez comunique la decisión de la audiencia en Telecinco. El expulsado o expulsada abandonará la casa para analizar su paso por el concurso en una entrevista en plató, en una noche que también incluirá nuevas nominaciones, imágenes inéditas de la convivencia y una nueva competición por la suite, cuyo premio otorgará además un poder clave en las nominaciones.

Ante este escenario de máxima incertidumbre, Pepe del Real, Adriana Dorronsoro y Giovanna González, colaboradores de 'Vamos a ver', han compartido sus impresiones en exclusiva sobre quién debería ser el primer expulsado y quién creen que acabará saliendo.

En cuanto a quién les gustaría que fuese el expulsado, los tres coinciden en señalar que la actitud y el papel que cada uno está jugando dentro de la casa será determinante. John Guts es uno de los nombres que más debate genera en plató, mientras que Cristina Piaget y Belén Rodríguez dividen opiniones por su manera de afrontar la convivencia en estas primeras semanas.

Respecto a quién creen que finalmente será expulsado, los colaboradores destacan lo igualados que están los porcentajes y lo imprevisible del resultado. Adriana subraya que cualquier giro puede cambiarlo todo en el último momento, mientras que Giovanna apunta a que el comportamiento de algunos concursantes empieza a generar desgaste entre sus compañeros. Por su parte, Pepe considera que hay perfiles que, aunque dan contenido, también pueden acabar desquiciando a la casa y pagando ese precio ante la audiencia.

Con las espadas en alto y una votación muy reñida, ‘GH DÚO’ se enfrenta a su primera gran noche decisiva, en la que el público tendrá la última palabra y marcará el rumbo del concurso desde sus primeros compases.

