Cristina Piaget se va en plena emisión de 'GH DÚO' ante las "acusaciones" de sus compañeros ¡y acaba queriendo abandonar!: "¡Es un paredón!"

Tras estallar contra sus compañeros, la compañera de 'dúo' de Carlos Lozano se refugió en el jardín, donde habló con Antonio Canales

Cristina Piaget estalló en pleno programa de 'GH DÚO: Cuentas pendientes' porque varias de sus compañeras, como Anita Williams, la acusaron de tocar las cosas de los demás. La gota que colmó el vaso para la actriz fue escuchar a Carmen Borrego decir que había cogido su cepillo; en ese momento, se levantó del sofá, amenazó con abandonar el concurso y se retiró al jardín. El programa siguió desde el salón y en el vídeo que encabeza este artículo puedes ver lo que no se vio en Telecinco.

Cristina pidió que se revisasen las imágenes para que se demostrase con pruebas que ella no había cogido el cepillo de la hermana de Terelu Campos. Su compañero, Antonio Canales, salió al jardín para pedirle que volviera al salón, pero ella se negó y siguió diciendo que su objetivo era que se revisasen las imágenes. Mientras tanto, en el salón, la madre de José María Almoguera seguía manteniendo ante sus compañeros que la actriz le había cogido el cepillo.

Su conflicto con Carlos Lozano

Tras decidir que no iba a abandonar el concurso, Cristina Piaget protagonizó una segunda bronca, esta vez con su compañero de dúo, Carlos Lozano, al que acusó de ser "un traidor" por haber pedido a sus fans que la expulsen. El ex de Mónica Hoyos le dijo a Ion Aramendi que su relación estaba "totalmente" rota: "Si no cambia para mí no existe ella, si la veo sufriendo con humildad me acercaré a ella, pero así no hay quien se acerque. Mi plan es no mirarla a la cara, a mí no me va a coger de comodín para pasar lo que he pasado. Lo he intentado y ya no puedo".

Pese a todo lo que se vio en la gala, todavía hay imágenes inéditas de la bronca entre Cristina Piaget y Carlos Lozano que puedes ver en el siguiente vídeo:

