Mara Espinosa, de 'La isla de las tentaciones 9', ha roto su silencio tras las declaraciones de Juanpi Vega y Sandra Barrios

Sandra Barrios destapó en una conversación con Belén Rodríguez en 'GH DÚO' que, tras el debate final de 'La isla de las tentaciones 9', Mara Espinosa y Juanpi Vega hablaron sobre su relación, cuyo estado se quedó en el aire por las infidelidades de ella. Unos días después, Jorge Javier Vázquez le preguntó al gaditano si tenía novia y él reveló que ahora mismo no consideraba a la alicantina su pareja porque, una tarde antes de entrar al concurso, descubrió una segunda infidelidad.

Al ser preguntada por el presentador, Sandra comentó que, en su lugar, no hubiera perdonado ninguna infidelidad y que le recomendaría a su expareja poner fin definitivamente a esa relación. Esas declaraciones se produjeron en la gala del pasado jueves y Mara se había mantenido en silencio sobre el tema hasta este fin de semana, que ha decidido empezar a compartir en TikTok muchos vídeos declarándole su amor a Juanpi y ha emitido un comunicado aclarando varias dudas de sus seguidores en Instagram.

En TikTok ha compartido tres vídeos: uno en el que escribe "lo que daría por tenerte un minuto cerca" junto a un vídeo en el que aparece besando a Juanpi, otro en el que aparece llorando y escribe "así se siente el contacto 0" y un tercero en el que sale mirándose con el gaditano y escribe "los ojos nunca mienten".

La canción que ha escogido para acompañar al primer vídeo es muy significativa, ya que es 'No me doy por vencido' de Luis Fonsi, que dice así: "Yo no me doy por vencido, yo quiero un mundo contigo, juro que vale la pena esperar un suspiro, una señal del destino, no me canso, no me rindo, no me doy por vencido".

El comunicado de Mara Espinosa

En Instagram ha completado sus mensajes de TikTok: en sus stories ha aclarado que tiene "una conversación pendiente" con Juanpi para aclarar el estado de su relación, que ahora mismo está "en el aire", y que es ella quien gestiona sus redes sociales mientras él está en la casa de Tres Cantos; y en forma de post ha emitido un comunicado para subrayar que, pese a todo, ella está siguiendo su concurso y lo apoya al máximo.

"He pensado mucho si subir esto. El miedo a los comentarios, a las opiniones ajenas, a todo lo que pueda venir detrás, me ha frenado más de una vez. Pero he decidido pensar en mí y en él. Actuar desde el corazón, sin darle más vueltas a nada ni a nadie. Dejo esto aquí para apoyarlo y mandarle toda mi fuerza en 'GH DÚO'. Lo está haciendo increíble, y estoy constantemente viéndolo y apoyándolo. Él me dijo que, pasara lo que pasara, quería y necesitaba mi apoyo. Y quiero que quede claro que lo tendrá siempre. Estaré ahí para apoyarlo y defenderlo, con todo mi cariño, dejando a un lado todo lo sucedido", ha escrito Mara.

