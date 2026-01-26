Juanpi le confiesa a Sandra que no le gusta que le hable de su novio: ''¿Por qué estás celoso?''

GH DÚO 26 ENE 2026 - 16:50h.

A Juanpi se le hace muy raro que su exnovia hable de su novio en la casa de 'GH DÚO'

Los días pasan en la casa de 'GH DÚO' y Juanpi y Sandra van dejando de lado sus diferencias y empiezan a acercarse cada vez un poquito más. Parece que la expareja está dejando atrás todos los problemas que tuvieron tras su paso por 'La isla de las tentaciones 9' y ambos están dando su brazo a torcer para llevarse bien, o al menos algo mejor que cuando entraron en la casa.

En un momento dado, Juanpi y Sandra están sentados hablando en el sofá y él le confiesa que se le hace raro que le hable de su novio: ''Fuera me da igual que estés con quien quieras, pero aquí me parece raro en plan antes me daba igual todo. No sé, ¿qué hago que te digo, que me entró pena? Y me dice, ¿estás celoso? Y digo, bueno''.

Sandra que le escucha atentamente, le pregunta: ''¿Por qué estás celoso?'', pero Juanpi no cree que sean celos: ''Celoso, no. En plan que era raro, que me hables de tu novio, que fuera me da igual todo y me da igual quien esté, pues aquí me pareció raro y ya está'', pero ella no está del todo convencida: ''Si te da igual fuera, te da igual dentro'', pero él se defiende: ''No, porque fuera ni te veía, aquí nos vemos todos los días''.

Parece que Sandra sigue sin comprenderlo: ''Hace tres días estabas mal con Mara ¿por qué te da cosa que te diga algo de mi novio?'', y Juanpi trata de explicárselo: ''Porque me daba pena ¿Qué te digo? He recordado cosas, seguiré recordando cosas, de cuando estábamos bien, que antes ni las pensaba pero aquí las pienso más. Por eso no te voy a contar, porque no quiero que cambie nuestra relación, ni que él se sienta mal, ni nada''.

