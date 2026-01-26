Ana Carrillo 26 ENE 2026 - 14:42h.

Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones 9' han protagonizado un comentado acercamiento en la casa de Tres Cantos

Mara Espinosa emite un comunicado tras las declaraciones de Juanpi Vega y Sandra Barrios en 'GH DÚO' sobre su relación: "Él me dijo que..."

Compartir







Juanpi Vega y Sandra Barrios están cada vez más cerca en 'GH DÚO', demostrando que han conseguido dejar atrás su pasado y sus problemas en 'La isla de las tentaciones 9', donde ella le fue infiel a él, descubrió luego que él le había sido desleal fuera y él volvió a serle infiel dentro del programa con su tentadora favorita, Mara Espinosa.

En la gala del pasado jueves, Jorge Javier Vázquez le preguntó al amigo de Darío Linero si tenía novia y él le respondió que no sabía exactamente si seguía teniendo pareja, pero que se decantaba por el no porque intuía que le iba a ser muy difícil perdonar dos infidelidades por parte de Mara.

Al verlo acostado a solas en uno de los sofás este domingo, Sandra ha entendido que su exnovio estaba triste y le ha preguntado si estaba así "por amor". Juanpi le ha prometido que no y han comenzado a hablar entre susurros, protagonizando un momento lleno de complicidad, sonrisas y hasta alguna caricia por parte de él a ella, que se acercaba a su rostro para pedirle que le contase "al oído" lo que le pasaba o que le diese al menos "una pista" para poder entenderle.

"Es secreto", le terminaba diciendo Juanpi a Sandra, a la que le ha prometido en varias ocasiones que no le ocurría nada y que no estaba triste o preocupado como ella entendía.

'GH DÚO', 24 horas en directo

Recuerda que puedes seguir todo lo que pasa en la casa de 'GH DÚO' a través de nuestro minuto a minuto y de las dos señales 24 horas gratuitas disponibles en Mediaset Infinity: