La conversación entre susurros de Juanpi Vega y Sandra Barrios en 'GH DÚO': "Es secreto"

Juanpi Vega y Sandra Barrios protagonizan un acercamiento. Mediaset
Juanpi Vega y Sandra Barrios están cada vez más cerca en 'GH DÚO', demostrando que han conseguido dejar atrás su pasado y sus problemas en 'La isla de las tentaciones 9', donde ella le fue infiel a él, descubrió luego que él le había sido desleal fuera y él volvió a serle infiel dentro del programa con su tentadora favorita, Mara Espinosa.

En la gala del pasado jueves, Jorge Javier Vázquez le preguntó al amigo de Darío Linero si tenía novia y él le respondió que no sabía exactamente si seguía teniendo pareja, pero que se decantaba por el no porque intuía que le iba a ser muy difícil perdonar dos infidelidades por parte de Mara.

Al verlo acostado a solas en uno de los sofás este domingo, Sandra ha entendido que su exnovio estaba triste y le ha preguntado si estaba así "por amor". Juanpi le ha prometido que no y han comenzado a hablar entre susurros, protagonizando un momento lleno de complicidad, sonrisas y hasta alguna caricia por parte de él a ella, que se acercaba a su rostro para pedirle que le contase "al oído" lo que le pasaba o que le diese al menos "una pista" para poder entenderle.

"Es secreto", le terminaba diciendo Juanpi a Sandra, a la que le ha prometido en varias ocasiones que no le ocurría nada y que no estaba triste o preocupado como ella entendía.

