Ana Carrillo 26 ENE 2026 - 14:08h.

Almudena y Borja han compartido su álbum de fotos privado de los meses que han estado conociéndose en secreto

Tras confesar en el último debate de 'La isla de las tentaciones 9' lo duro que estaba siendo para ellos dar pasos en su romance después de la ruptura de ella con Darío Linero, Almudena Porras y Borja Silva han acudido a '¡De viernes!' para hablar acerca de su relación. Primero, ella ha terminado de aclarar sus cuentas pendientes con su exnovio y, después, el onubense se ha declarado y le ha pedido formalizar su relación, ¡con beso en plató incluido!

"Lo único que pido es dar un paseo con ella, tomar un café. No he disfrutado de eso con ella. Llevamos seis meses escondidos. Hemos luchado, hemos sufrido y hemos tenido conversaciones súper incomodas para poder estar aquí hoy. No es fácil, pero yo creo que va a merecer la pena", comentó Borja en el programa presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta; un deseo que ahora va a poder hacerse realidad y es que ya no tienen que mantener el secreto de cómo están las parejas de 'La isla de las tentaciones 9', una cuestión que seguirá actualizándose semanalmente gracias a 'Tentaciones Privé', el programa que Marta Peñate conduce en Mediaset Infinity y que se estrena el miércoles 28 de enero.

Tras su presencia en '¡De viernes!', Borja ha compartido una recopilación de fotos de los seis meses en los que han estado conociéndose en secreto: se descubre así que han estado juntos de vacaciones en la playa, que han pasado juntos las navidades y el cumpleaños de ella. Pero el onubense no se ha quedado ahí y le ha escrito una carta abierta a su novia que ha titulado 'Elegir, elegirnos'.

"De corazón, no dejen sola a una persona rota. Y no hablo solo de amor. Hablo de amistad. De familia. De estar cuando no es cómodo estar. A veces no necesita soluciones, solo presencia. Y si decide caminar sola, déjenla ir en paz. Pero no la empujen a hacerlo por falta de amor. Porque un jardín no florece sin cuidados, sin tiempo y sin paciencia. Y si tiene que florecer bajo la lluvia, que lo haga... pero que sea ella quien lo decida. Te quiero, Almudena Porras", ha escrito Borja Silva.

En su post, se ha dirigido también a sus seguidores: "Me encantaría contaros lo largos que se me han hecho estos seis meses. Seis meses de risas, de lágrimas, de experiencias que remueven por dentro y de conversaciones incómodas que te obligan a mirarte de verdad [...] Solo nosotros sabemos por qué seguimos aquí. Porque solo nosotros hemos sentido cada beso, cada respiración compartida, cada nervio antes de vernos, cada locura y cada kilómetro recorrido por un simple abrazo. Mi familia me enseñó que cuando estás roto, cuando no tienes fuerzas, el espacio y el cariño sanan más que el orgullo. Este camino no ha sido fácil. Ha tenido altibajos. Pero también ha tenido verdad. Y eso, hoy en día, vale más que cualquier perfección".

La reacción de Almudena Porras

Al leer la carta abierta de su novio, la amiga de Sandra Barrios ha querido responderle también públicamente: "No paro de mirar las fotos y revivir cada momento, y no puedo evitar que se me escape una sonrisa. Gracias, Borja, por ser un ser de luz y por quedarte cuando ni yo misma me encontraba. Gracias a la vida por ponerte en mi camino. Te quiero. Hasta el fin del mundo".