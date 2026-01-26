Ibrahim y Anas protagonizan una pelea y Misho tiene que separarlos

Misho, presentador de 'The Ultimate Warrior', tiene que intervenir en la pelea entre Ibrahim y Anas

Horas antes de subirse al tatami, Anas Bahssain e Ibrahim ‘El Lobo’ han podido verse las caras en ‘el combate antes del combate’. Una charla que ha estado moderada por Misho, presentador de ‘The Ultimate Warrior’, y en la que han tenido oportunidad de decirse todo lo que pensaban el uno del otro.

Anas ha asegurado que se enfrentaba a su pelea “con mucha adrenalina y tensión”, mientras que Ibrahim ha aprovechado que lo tenía enfrente para hacerle algunos comentarios sobre su apariencia física: “Podría esforzarse más y mejorar. Para este deporte necesitas físico”, apuntaba.

Ibrahim y Anas se pelean antes del combate

Aunque quedaban algunas horas para subirse al cuadrilátero, los nervios han jugado una mala pasada a los concursantes del reality deportivo de Mediaset Infinity y los dos guerreros han terminado protagonizado una pelea improvisada en la que ha tenido que intervenir Misho.

“¿Por qué esperar a mañana?”, ha dicho Ibrahim, en tono desafiante, al que iba a ser su rival unas horas después. Ha sido entonces cuando ambos se han levantado de sus asientos y han empezado a lanzar al aire patadas y puñetazos. Una escena que ha tenido que frenar el presentador del programa.

“No os peguéis más. ¿Por qué se pega todo el mundo aquí? Se prohíben las peleas hoy, que os habéis metido una patada”, declaraba el maestro de ceremonias de ‘The Ultimate Warrior’, que ha tenido que separarlos y pedir que cada uno se marchara por un lado distinto.

Así ha sido el combate de Ibrahim y Anas

En el momento del combate, los guerreros lo han dado absolutamente todo. Por un lado, Anas Bahssain ha asegurado que iba a hacer todo lo posible por ganar por “su familia, amigos y los que no han creído” en él. Por otro, Ibrahim ha asegurado que su objetivo era ganar para dar una vida mejor a su familia.