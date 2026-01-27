Anita Williams y Andrea no se esconden en 'GH DÚO': cada vez más cerca entre abrazos, caricias y besos
Anita y Andrea demuestran que hay mucha química y atracción entre ellos
Mario Jefferson intenta ejercer de cupido entre Anita Williams y Andrea Sabatini: "¿Cuándo te vas a liar con él?"
Los habitantes de la casa de 'GH DÚO' se conocen entre ellos cada vez un poco más y a medida que pasan los días, entre problemas en la convivencia, también hay todo lo contrario, como la atracción que hay entre Anita Williams y Andrea Sabatini, que ya no se esconden y se muestran cada vez más cercanos.
Ya hemos podido ver en alguna que otra ocasión algún acercamiento entre los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones', pero ahora muestran abiertamente que algo está surgiendo entre ellos y es que los abrazos, los besos, las caricias e incluso dormir juntos, se ha vuelto algo bastante frecuente entre ambos.
En esta ocasión, Cristina Piaget está en la cocina limpiando y hablando con Anita y Andrea sobre la cena, pero ellos están a otra cosa más importante: Anita se acerca a su compañero y acaban dándose besos en la mejilla, acariciándose y abrazándose como si nadie les estuviera viendo.
