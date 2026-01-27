El beso entre Belén Rodríguez y Carlos Lozano divide a los colaboradores de ‘Vamos a ver’, que debaten entre si hay romance real o una estrategia para seguir en 'GH DÚO', ¡dale play!

La convivencia en la casa de 'GH DÚO' no deja de sorprender y esta vez los protagonistas han sido Belén Rodríguez y Carlos Lozano, que han dado mucho que hablar tras protagonizar un beso inesperado durante una de las fiestas en la casa de Tres Cantos. Un gesto que ha desatado todo tipo de reacciones tanto dentro como fuera del reality y que ha puesto sobre la mesa una pregunta clara: ¿estamos ante el nacimiento de un romance o ante una estrategia?

Un beso que nadie vio venir

Todo ocurría durante una fiesta en la casa, cuando Carlos Lozano comenzaba a cantarle una canción a Belén Ro en la cocina. Muy cerca, cara a cara, con miradas cómplices y una tensión evidente, el momento terminaba sellándose con un beso que dejaba a todos en shock. La relación entre ambos ha pasado por altibajos desde el inicio del concurso, pero en los últimos días su cercanía era más que evidente. Aun así, pocos esperaban que esa complicidad acabara dando paso a un gesto tan claro.

En la intimidad del confesionario, Belén Rodríguez no ocultaba sus sensaciones tras lo ocurrido: “Me he dado un beso con él en la boca y me ha gustado. Tiene los labios muy suaves. A mí me ha gustado siempre, es un tío muy atractivo, con el que me río mucho y me lo paso muy bien con él”. Además, la concursante no cerraba la puerta a que puedan repetirse los besos durante la convivencia, dejando en el aire si este acercamiento puede ir a más.

Al día siguiente, durante una conversación distendida, Carmen Borrego no dudaba en preguntarle directamente a Carlos si le gusta Belén. Él respondía con cautela, aunque dejando una rendija abierta: “Me gusta como persona, me lo paso bien con ella. De lo otro me lo puedo pensar y ella también. Sabes que no estuvo con John ayuda bastante”.

Una respuesta que muchos interpretan como un “ni sí ni no”, pero que confirma que algo se está moviendo entre ellos. Desde dentro de la casa, Carmen Borrego se muestra convencida de que este beso no será el último. Eso sí, también bromeaba con la duración del posible romance, asegurando que, de darse, sería algo breve y propio del encierro: “Aquí vais a tener un poquito y fuera lo terminaréis. Se va a acabar rapidísimo, te conozco perfectamente”.

Los colaboradores de 'Vamos a ver' tienen sus dudas

Fuera de la casa, los colaboradores de ‘Vamos a ver’ no se muestran tan románticos con este acercamiento, y nos lo han contado en exclusiva para esta web. Pepe del Real era muy claro al analizar el beso: “No hay quien se crea que estos dos tengan ganas de otra cosa más que de seguir estando en la casa”. Una opinión que apunta directamente a la estrategia y al juego televisivo. Muy distinta era la reacción de Giovanna González, completamente enganchada a la historia: “Estoy todavía living. Ojalá nos den muchos más momentos”. Por su parte, Adriana Dorronsoro celebraba el acercamiento y apostaba por que había algo pendiente entre ellos: “Creo que hay una cosilla que dejaron sin resolver”.

¿Romance a la vista en ‘GH DÚO’?

Lo que está claro es que el beso entre Belén Rodríguez y Carlos Lozano ha reactivado su relación dentro del reality y ha puesto el foco sobre ellos. Queda por ver si este acercamiento se traduce en algo más profundo o si, como apuntan algunos, se quedará en un romance fugaz propio de la convivencia y las cámaras.

