Anas, luchador de 'The Ultimate Warrior', se ha sincerado sobre uno de los episodios más complicados de su vida

A sus 22 años, Anas sueña con convertirse en toda una leyenda de las Artes Marciales Mixtas (MMA) y, por ello, quiere dejar huella en su paso por ‘The Ultimate Warrior’, el reality deportivo de Mediaset Infinity: “Quiero dar lo mejor de mí”, explica el concursante que ha tenido su primer combate con Ibrahim.

Dice el participante del programa presentado por Guanyar y Misho que, para él, las MMA son “una medicina natural”: “Tuve que sacrificar a mi familia y huir de mi país para buscar un futuro mejor”. En una conversación con su rival, el participante ha relatado todo lo que ha tenido que dejar atrás para lograr su sueño.

Anas habla de su llegada a España en patera

El participante del programa de Mediaset Infinity se ha abierto como nunca y ha explicado que tuvo que dejar atrás toda su vida en Marruecos para cumplir su sueño en España. “Llegué aquí con 15 años y vine en patera. Es una experiencia muy mala… Hay cosas que no he podido superar y estoy trabajando en ello”, decía.

Su sueño es llegar a convertirse en una auténtica estrella de la MMA, pero ¿Dónde empezó su pasión por este deporte? Él mismo ha explicado en unos totales que fue en el peor momento de su vida cuando decidió probar suerte en esta disciplina. Si quieres descubrir qué fue lo que le llevó a empezar su carrera en las Artes Marciales Mixtas, dale al play al vídeo que encabeza esta noticia.

En su primer combate, Anas se ha enfrentado a Ibrahim, alias ‘El Lobo’ y ha tenido que dar todo de sí para intentar convertirse en el vencedor de una pelea de lo más complicada. ¿Lo habrá conseguido? ¿Logrará su sueño de convertirse en el mejor guerrero de ‘The Ultimate Warrior’?