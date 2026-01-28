La decisión de Carlos Lozano pilla por sorpresa a Belén Ro, quien pidió una cena íntima con su compañero

El amago de huida de Carmen Borrego en su conversación más tensa con Terelu Campos y su hijo José María: "Agradéceselo al público"

Tras salvarse de la expulsión de la próxima gala de 'GH DÚO', Carlos Lozano obtiene el privilegio de poder cenar con quien quiera de sus compañeros que continúan nominados. Eso sí, es una cena para dos, por lo que tendrá que elegir entre Belén o Cristina puesto que Carmen se encuentra indispuesta tras su tensa conversación con su hermana mayor y su hijo.

Sin embargo, su inesperada decisión pilla por sorpresa a una de ellas: "A ver, con Belén saldría bien, pero la voy a coger con Cristina". El concursante trata de explicarse entre el ruido del público y, pidiendo un momento, el expresentador se justifica: "Con Belén ya está claro todo y ya lo tengo clarísimo todo. Va a ser hablar más de lo mismo. Entonces con Cristina, ¿por qué? Para ver si hablamos un poco porque hicimos un espectáculo tremendo el otro día con Aramendi".

Su compañera, con quien se dio un beso en los labios, tiene algo que decir al respecto: "Estoy flipando, la verdad, pero yo no quiero darle el gustazo a esta gente de decirlo delante de ellos, entonces lo diré luego en el confesionario. No les quiero dar el gusto. Yo a Carlos le quiero, le respeto, me río con él y para mí es súper importante la relación que tengo con él en esta casa y punto".

Y es que esta decisión le ha "desconcentrado", entre otras cosas, por un motivo: "La cena la había pedido yo". "¡Eso te pasa por reírte de los cuernos de Juan Pablo!", le echa en cara Sandra desde la otra punta del sofá.

"No lo entiendo pero yo no le voy a dar 3/4 al pregonero y cuando entre al Súper hablaré de mi amigo Carlos, pero desde luego lo que no voy a hacer es venderlo en directo, ya está·, responde la colaboradora.

Sin embargo, esta reacción de Belén Ro hace que el concursante cambie de opinión y pida algo en vez de la cena: una llamada con su hija. Y, aunque obtiene una negativa, se rompe por completo al recordarla.

Carlos Lozano se rompe al recordar a su hija y le manda un mensaje

Tras ver el disgusto de su compañera, Carlos Lozano trata de recoger cable pidiendo que cambien esta recompensa por una llamada con su hija "porque es mejor". Una petición denegada por Jorge Javier Vázquez, quien le dice a un emocionado concursante que su hija "te estará viendo".

En este momento, Carlos Lozano se acaba rompiendo: "Pues no lo sé porque está en Inglaterra. Tío, no me hagas llorar más. Venga, que me voy, que no me apetece. Aquí los sentimientos afloran, tío. Jorge, no me veas llorar". El presentador le da la oportunidad de mandarle un mensaje: "¿Qué le voy a decir? Que la quiero mucho, ya está, tío".

Sin embargo, el concursante continúa totalmente emocionado recordándola antes de que comience la cena: "Es lo más grande del mundo".

Belén Ro, rota al tener que hacer de camarera en la cena

Manuel González y Belén Ro entran como camareros para atenderles durante la velada. Sin embargo, nada más entrar, la colaboradora se rompe por completo. "Es una humillación para ella. No te lo tomes así, es un juego", trata de consolarle Carlos.

"Eres un poco cabronc*te, Jorge", le bromea al presentador antes de pedirle que se quede como acompañante Belén. Eso sí, Cristina no pierde la oportunidad y se abalanza sobre el jamón: "No te lo comas todo, espera un poco".

Belén Ro se seca las lágrimas con unas lágrimas: "Me siento súper frustrada, es una detrás de otra y ya no puedo más". Y, aunque confiesa que ve "todo súper negro", finalmente se queda a la cena: "No me siento ofendida, que no es por ti. Es una detrás de otra y sabiendo la noche que llevo, no tienes nunca un detalle conmigo".