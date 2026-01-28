Patricia Fernández 28 ENE 2026 - 01:27h.

Carmen Borrego se cansa de las actitudes de la casa y se desahoga con Jorge Javier Vázquez en el confesionario

Carmen Borrego ha vivido una noche complicada durante el programa especial de salvación de 'GH DÚO', teniendo claro que quería abandonar porque no soportaba la situación de la casa, después de decidir aguantar en la casa de Tres Cantos, vivía un momentazo con Jorge Javier Vázquez en el confesionario.

Después de las tensiones que la hija de María Teresa Campos vivía durante el directo con algunos de sus compañeros, hacía que, pese a que había decidido continuar en el concurso, volviera a marcharse al confesionario para asegurar que no podía más: "No quiero faltarle el respeto a nadie ni a mi misma, no tengo ni voz, ¿sabes la jauría que hay ahí? Es imposible razonar con ninguno de ellos".

Carmen Borrego se desahoga con Jorge Javier en el confesionario

"¿Crees que me puedo tranquilizar con la que hay montada ahí fuera?", preguntaba Carmen a Jorge Javier en su conversación, mientras él le preguntaba si era posible unirse más a ellos y ella respondía rotunda: "Ni muerta, ¿sabes qué pasa? Ellos dicen de nosotros que olemos a choch* de vieja, Gloria es lo más bonito que dice". Y el presentador no podía evitar la risa al escuchar esto: "¿Os ha dicho eso? ¿Por qué se supone que huele mal? Si está bien limpio..."

Momento en el que ambos compartían reflexiones sobre esto que provocaban las risas del plató y entre los dos. "Tú te partes de risa, pero yo estoy desquiciada y ya no puedo más", le decía Borrego a Jorge Javier al ver que no podía contener la risa.

La tensa conversación de Carmen Borrego con Terelu y su hijo

En medio de su decisión de marcharse de la casa, Terelu y José María Almoguera hablaban con Carmen Borrego para intentar tranquilizarla y darle ánimo para continuar en el programa, lo que hacía que ella se enfadase y vivieran unos tensos momentos: "Es que no dejáis hablar, déjame expresarme". Aunque luego conseguían que ella decidiera darse unos días más para tomar una decisión.