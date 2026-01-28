Pedro Jiménez 28 ENE 2026 - 20:53h.

El exnovio de Marieta se ha puesto en contacto con 'Tentaciones Privé' para aclarar todo lo que ocurrió con Mara al salir de 'La isla de las tentaciones 9'

Mara ha desvelado en el estreno de 'Tentaciones Privé' que Mediaset Infinity ha emitido este miércoles que le fue infiel a Juanpi con Álex Girona. Una información que seguramente dará que hablar en los próximos días; y que ha sido contrastada por la otra cara de la moneda, Álex Girona, quien ha hablado con 'Tentaciones Privé' para dar la versión de lo ocurrido.

En primer lugar, Álex Girona ha dejado claro que ya conocía a Mara de mucho antes, puesto que la que fuera tentadora en 'Villa Montaña' trabaja en una discoteca a la que el exnovio de Marieta suele acudir de manera habitual: "Nunca había pasado nada. Alguna que otra palabra, pero nada".

Un Álex Girona que ha contado que el pasado 6 de agosto, cuando 'La isla de las tentaciones 9' se terminó de rodar y los participantes del reality ya abandonaron República Dominicana volviendo de nuevo a la realidad del día a día, fue a la sosodicha discoteca y Mara se subió al reservado donde estaba: "Apareció, se subió y vi como que iba muy lanzada. La tuve que decir que se calmara".

"Ese día nos acostamos"

Pero la historia no acaba ahí: cuando acabó la noche para todos, Álex Girona y dos amigos suyos se fueron a casa de Mara y dos amigas de la tentadora: "Ese día nos acostamos y de ahí nos fuimos. No hemos vuelto a hablar más".