Sandra Barneda está en República Dominicana para grabar 'La isla de las tentaciones 10': las imágenes

Ana Carrillo 27 ENE 2026 - 20:35h.

Sandra Barneda ha mostrado en Instagram que está de vuelta en República Dominicana para grabar una nueva edición

Hace tan solo unos días, Sandra Barneda se despedía de 'La isla de las tentaciones 9', una edición que definió como "histórica" en su discurso de cierre del último debate final, en el que estuvo rodeada por muchos de los protagonistas de esa edición que ha arrasado en audiencias en Telecinco; y ahora la presentadora ya se encuentra en República Dominicana, preparada para grabar la décima edición.

"¡Pues sí! Estoy de nuevo en República Dominicana para grabar la 10ª temporada de 'La isla de las tentaciones'! Qué emoción", ha escrito la presentadora junto a unas imágenes en las que aparece en la playa. Sus seguidores han compartido su emoción y es que están deseando que haya una nueva edición del programa.

Hasta entonces pueden disfrutar a partir de mañana miércoles 28 de enero de 'Tentaciones privé', un videopodcast conducido por Marta Peñate que estará disponible en Mediaset Infinity y que contará con muchos protagonistas de la novena edición, que tienen muchas cosas que aclarar todavía acerca de todo lo que ha ocurrido en sus vidas en los últimos meses.