Ana Carrillo 22 ENE 2026 - 02:10h.

Sandra Barneda ha dado un emocionante discurso para despedir la novena edición y dar paso a la décima

Marta Peñate da nuevos detalles sobre 'Tentaciones Privé', el nuevo videopodcast que presentará en Mediaset Infinity: "Habrá varios cara a cara y salseo"

Compartir







El tercer debate de 'La isla de las tentaciones 9' ha puesto el broche a una edición que Sandra Barneda ha definido como "histórica" en su emotivo discurso de despedida, aunque los fans del programa tendrán muchos más salseos en 'Tentaciones Prive', un videopodcast presentado por Marta Peñate que se estrenará el próximo miércoles 28 de enero en Mediaset Infinity.

La presentadora le ha pedido a los protagonistas de esta edición presentes en plató - Nieves Tristán, Helena Arauz, Andrea Canel, Claudia Chacón, Almudena Porras, Darío Linero, Gilbert, Rodri López, Enrique Cofino y Lorenzo Ayala - que se pusieran a su lado para despedirse juntos del programa que les ha cambiado la vida a todos ellos.

Chicas por un lado y chicos por otro se han abrazado al escuchar a Sandra y algunos, como Helena y Rodri, no han podido contener las lágrimas al saber que llega el momento de cerrar una etapa y al recordar todo lo vivido. "Es la temporada de las noches infinitas de amor y lágrimas, las carreras imparables, los besos apasionados, los giros inesperados y los gritos más desgarradores que nunca, que demuestran que cuando se trata de amor nada se puede controlar", ha dicho la presentadora en su discurso.

Sandra Barneda le ha dado las gracias a todos los participantes por la "increíble" novena edición que han protagonizado, al equipo que hace posible el programa y al público. Tampoco se ha olvidado de mandar un beso a Mayeli Díaz y Álvaro Rubio, que van a ser padres próximamente y que no han podido estar presentes en los debates finales.

"La tentación y el amor van a seguir luchando porque va a haber una décima edición de 'La isla de las tentaciones'", ha terminado diciendo la presentadora en su discurso, recordando que el formato continúa y que habrá nuevas parejas dispuestas a poner a prueba su relación.