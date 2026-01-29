Ion Aramendi nos cuenta en exclusiva cómo está viviendo el éxito de 'GH DÚO: Cuentas pendientes' y se sincera sobre la convivencia dentro de la casa, ¡dale play!

Los deseos que le pedirían los concursantes de 'GH DÚO' al Súper, según sus defensores: "Que desapareciese del mapa"

Ion Aramendi atraviesa un momento muy dulce al frente de 'GH DÚO: Cuentas pendientes', y así nos lo ha contado en exclusiva. El presentador se muestra especialmente satisfecho con el desarrollo de la edición, que considera que está funcionando “fenomenal” y atravesando uno de sus mejores momentos.

Según explica, uno de los grandes puntos fuertes del programa es el constante flujo de contenido que se genera dentro de la casa. El canal 24 horas, asegura, está “más vivo que nunca”, lo que permite al espectador seguir de cerca todo lo que ocurre entre los concursantes. Una intensidad que también se traslada a las galas, donde las imágenes y las tramas se suceden sin pausa.

Aramendi reconoce que disfruta especialmente del formato porque es fan declarado de 'Gran Hermano'. Por eso, valora de forma muy positiva la cantidad de situaciones que se producen a diario y cómo se trasladan tanto al programa como al directo, algo que, en su opinión, está contribuyendo al buen ritmo de la edición.

Ion Aramendi admite qué sería lo más complicado para él en la convivencia

Además de hablarnos de su faceta como presentador, Ion Aramendi también reflexionó sobre cómo afrontaría la experiencia si le tocara vivirla desde dentro como concursante. En ese escenario, tiene claro cuál sería su mayor dificultad: la convivencia y, más concretamente, el desorden.

El presentador admite que no tolera bien la ropa tirada por el suelo y se define como una persona muy ordenada en su vida cotidiana. De hecho, reconoce ser el encargado de mantener el orden en casa y asegura que cualquier pequeño detalle fuera de sitio le llama inmediatamente la atención, llevándole a colocarlo al instante. Una forma de ser que él mismo reconoce como obsesiva, pero que asume con sentido del humor.

Ion Aramendi revela con qué compañeros de Telecinco entraría a ‘GH DÚO’… y con quién no

Ion Aramendi también se mojó al imaginar cómo sería su paso por 'GH DÚO' si tuviera que hacerlo en pareja con algunos de sus compañeros de Telecinco. El presentador aseguró llevarse bien con muchas personas de la cadena y mencionó varios nombres con los que cree que la convivencia sería divertida y llevadera. Sin embargo, Ion fue claro al señalar con quién no se ve compartiendo casa, un compañero muy especial pero al que atribuye muchas manías personales que acabarían provocando choques en el día a día.

