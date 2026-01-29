La convivencia pasa factura y, por ello, los colaboradores de ‘Vamos a ver’ se mojan y dejan claro que no todo vale en un reality: hay piques que es mejor no encerrar, ¡dale play!

La amistad de Carmen Borrego y Belén Rodríguez en ‘GH DÚO’, a examen por los colaboradores

La convivencia en un reality puede ser una experiencia transformadora… o un auténtico campo de batalla. Y si no, que se lo digan a los colaboradores de 'Vamos a ver', que han admitido con total sinceridad y en exclusiva para esta web con qué tipo de personas jamás se encerrarían en un formato como 'GH DÚO'.

El más rotundo ha sido Pepe del Real. El colaborador no se anda con rodeos y reconoce que hay personas con las que mantiene una relación tan explosiva que meterse en una casa con ellas sería garantía de conflicto desde el minuto uno.

“Yo sé que ahí sacaría lo peor de mí”, nos cuenta, dejando claro que el problema no es solo la convivencia, sino el juego psicológico que se generaría. Pepe explica que se trata de una relación marcada por el pique constante, las pullas y las provocaciones mutuas. “Él se pica conmigo, yo le pico a él… y encima se deja picar”, bromea, reconociendo que esa dinámica, tan divertida desde fuera, sería insostenible dentro de un reality.

El colaborador admite incluso que ese enfrentamiento se ha convertido casi en un deporte habitual, alimentado también por terceras personas. “Siempre me dicen que él dice: ‘dile a Pepe, dile a Pepe’”, cuenta entre risas, consciente de que la convivencia acabaría siendo una sucesión de chispazos. Precisamente por eso, prefiere no verse en esa situación: demasiada tensión, demasiada exposición y un cóctel perfecto para perder los papeles.

Adriana Dorronsoro, en cambio, afronta la convivencia desde un lugar mucho más emocional. La periodista asegura que es “súper fácil para convivir”, pero reconoce que hay perfiles tan carismáticos que podrían acabar conquistándola. “Luego sufriría”, admite, dejando claro que en un reality las emociones se viven al máximo y sin red de seguridad.

Giovanna González también tiene claro su límite. Aunque se considera tolerante, reconoce que hay personalidades tan intensas que volverían loca a toda la casa. Un carácter arrollador que, entre cámaras y encierro, se amplificaría hasta hacer la convivencia imposible.

Tres colaboradores, tres formas de entender el encierro y una conclusión común: no todo el mundo está preparado para convivir bajo el mismo techo, y menos aún cuando hay piques, emociones y egos en juego.

¿A quiénes se refieren exactamente? ¿Qué famosos serían incapaces de compartir casa con ellos?

Dale al play al vídeo y descúbrelo.

