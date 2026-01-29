Giovanna González, Adriana Dorronsoro y Pepe del Real opinan qué puede provocar en la audiencia que un concursante cambie de bando

Los colaboradores de 'Vamos a ver' analizan el papel de Cristina Piaget en ‘GH DÚO’: ¿Heroína o villana?

En la casa de ‘GH DÚO’ las alianzas ya no son solo una estrategia de supervivencia, sino uno de los grandes motores del conflicto y la narrativa del reality. A medida que avanza la convivencia, los concursantes han ido definiendo bandos cada vez más claros, marcados por afinidades personales, roces diarios y diferencias a la hora de entender el juego. Esta división ha provocado enfrentamientos directos, nominaciones cruzadas y una tensión constante que se traslada tanto al interior de la casa como al debate exterior. Pero también hay momentos para la complicidad y el amor, ya lo vimos en Carlos Lozano y Belén Rodríguez que protagonizaron un beso en la cocina.

Por un lado, se ha consolidado un grupo más compacto, unido por la lealtad y el apoyo mutuoy con un enemigo único: Cristina Piaget, mientras que en el extremo opuesto se sitúan quienes apuestan por una convivencia más individualista o cambiante. En medio de este tablero, algunos concursantes han optado por moverse entre ambos bandos, generando dudas sobre si esta flexibilidad estratégica beneficia o perjudica dentro del universo de Gran Hermano.

Cambiar de bando en un reality: ¿favorece o penaliza?

A raíz de esta situación, la pregunta es inevitable: ¿favorece o penaliza cambiar de bando en ‘Gran Hermano’? Las respuestas desde fuera de la casa por parte de los colaboradores televisivo muestran que no existe una única lectura del fenómeno.

Para Adriana Dorronsoro, el cambio es positivo y casi necesario. “Yo creo que favorece. Al final los cambios siempre creo que son buenos”, aseguró en la entrevista que le hicimos desde esta web. La periodista defiende que la convivencia prolongada permite descubrir facetas ocultas de las personas y, con ello, modificar las opiniones generadas la inicio: “A la gente la vas conociendo más y hay veces que te sorprenden y no te gustan determinadas cosas”, explica, poniendo como ejemplo su evolución respecto a la percepción que tenía sobre John Guts.

En cambio, para Giovanna cree que no es una estrategia muy acertada cuando estás dentro de un reality, porque la audiencia lo puede penalizar. ¡Dale al play para conocer al completo las declaraciones de los colaboradores!

