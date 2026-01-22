Abenohara pone motes a todos en 'The Ultimate Warrior' y ellos le devuelven 'el golpe'

Abenohara ha protagonizado un divertido momento con los luchadores de 'The Ultimate Warrior'

Abenohara, la misma que se ha enfrentado a Cele Martínez en uno de los combates más esperados de ‘The Ultimate Warrior’, ha protagonizado una escena de lo más divertida en la espectacular villa del reality de MMA de Mediaset Infinity.

Mientras comía junto al resto de sus compañeros, la luchadora invicta no ha dudado en sincerarse con ellos y les ha confesado el mote que les ha puesto a cada uno: “Os tengo a todos bautizados”, decía, entre risas.

Tras escuchar esa frase, los guerreros no han podido aguantarse las ganas de saber cuál era el apodo que tenían y ella no ha tardado en decírselo. ¿Quién es ‘La Vampi’? ¿Y el perezoso de ‘Ice Age’?

Los luchadores le ponen un mote a Abenohara

Ella no se ha cortado a la hora de bautizar a sus compañeros y ellos tampoco han querido quedarse callados y le han devuelto 'el golpe': “Ni se os ocurra ponerme ninguno”, advertía ella. Si quieres descubrir el nombre que han elegido para ella, no dudes en dar al play al vídeo que encabeza esta noticia.