La gala marcada por 'momentazos' como el beso de despedida de Carlos Lozano y Belén Rodríguez con el que han acabado en el suelo tras convertirse en la nueva expulsada de 'GH DÚO', los concursantes restantes proceden a decir cara a cara sus votos.

En primer lugar, Antonio Canales y Raquel Salazar, siendo directos, nominan con un punto a Cristina y Carlos porque el cantante necesita que la modelo "muestre su personalidad": "Tiene mucho badajee". Mientras, sus tres puntos van para Sonia porque el resto "le encantan todos".

Gloria da un punto a Sonia porque “ha cambiado de un grupo a otro”: “La he visto dudar. A un grupo le cuenta una cosa, a otro grupo le cuenta otra…” Y, aunque esta semana habían empezado de cero, lo cierto es que no consiguen olvidar: “Nos ha dolido mucho que vayas como veleta”. Los tres puntos se los llevan el dúo de Carlos y Cristina, “más por Carlos que por Cristina”, puntualiza Manuel, por “ir contando mentiras por la casa”.

El trío de Juanpi, Sandra y Andrea le dan un punto a Sonia. “Ha cambiado mucho de grupo y ahora que no está con sus amigas se pega más a nosotros”, explica el andaluz. Los tres, en cambio, se van para Carlos y Cristina: “Creo que no se lo están pasando ni bien” pues, según señala, están “pensando en puntos y estrategias”.

Llega el turno de Sonia, que nomina con un punto al grupo de Andrea: “Son excelentes personas pero a Manu y a Gloria no los quiero tocar”. Además, explica que no está “fluctuando”, si no que se apoya en el grupo de los veteranos más por un tema de “madurez”. Por otra parte, sus tres puntos van para Canales y Raquel: “No me gustan las desacreditaciones”.

Carlos y Cristina, por su parte, ceden su punto a Sonia porque la modelo siente que “siempre ha tenido un juego extraño” con ella, además de que “siempre” le ha nominado. El presentador, por su parte, siendo “fiel” a Belén Ro le da los tres puntos a Antonio Canales y Raquel Salazar, no sin antes señalarle a su compañera que “se ha equivocado”: “Tenías que haber tirado ese punto a la basura”.

Sonia Madoc añade de última hora un nombre a la lista con su "superpoder"

En este momento, ya se tienen los nominados definitivos… o no. En principio, serían Carlos y Cristina con siete puntos, seguidos de Antonio Canales y Raquel Salazar con seis y, por último, Sonia con otros seis. Sin embargo, todo puede cambiar gracias a la decisión de Antonio Canales y Raquel Salazar si deciden utilizar su poder de salvación, o Sonia si emplea el de nominación directa… ¿Harán uso del superpoder?

Jorge Javier les da la oportunidad a los concursantes de hacer uso de su poder. Una oportunidad que Sonia Madoc no duda en desaprovechar, levantándose rápidamente del sofá y acudiendo al confesionario. Allí, la cantante se da cuenta de que no puede utilizarlo para salvarse ella y, aunque en principio iba a retractarse, acaba cediendo: "Voy a jugar". El nombre de la nominada es Sandra.