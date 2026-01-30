Inédito | Marisa Delgado cuenta qué carrera universitaria tiene y a qué se dedica

Marisa Delgado se ha abierto con sus compañeros y ha hablado de su nivel de estudios

Marisa Delgado ha aprovechado una conversación con Chuki y Miriam en ‘The Ultimate Warrior’ para hablar de cuál es su nivel de estudios y el trabajo que tiene. Ella no es luchadora a tiempo completo y ha explicado qué carrera estudió y a qué se dedica cuando no está encima del tatami.

Al revelar la carrera universitaria que tiene, ante el asombro de sus compañeros, ha declarado: “Su cabeza ha costado y sus neuronas”. “Entenderéis que subir al ring me da igual después de ir a varios exámenes, suspenderlos y volver a ir”, contaba.

La participante del reality de MMA de Mediaset Infinity ha contado que coordina un equipo en su trabajo y que, a veces, le resulta muy complicado compaginarlo con su faceta de peleadora: “Cuando me voy a un campeonato, mi equipo se carga de trabajo. Eso me pesa a mí y les pesa a ellos”, apuntaba.

