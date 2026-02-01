Kike Quintana, Johny y Noemí Salazar explican qué privilegio escogerían sus familiares y amigos para seguir su estrategia dentro del concurso

La cuarta edición de ‘GH DÚO’ está atravesando una de sus semanas más intensas desde su inicio. La gala más reciente, emitida el jueves por la noche, estuvo marcada por una doble expulsión, un abandono voluntario - el de Carmen Borrego-, un accidente y nominaciones que han reordenado las estrategias dentro de la casa de Tres Cantos.

La noche comenzó con un momento inquietante cuando Anita Williams sufrió un aparatoso accidente durante una prueba: tras una caída mientras buscaba una manzana escondida, se mostró un charco de sangre en pantalla que obligó a la organización a llevarla al confesionario. Aunque Jorge Javier Vázquez tranquilizó al público asegurando que Anita estaba siendo atendida y no había sufrido lesiones graves, su desaparición temporal de cámara encendió las alertas entre los espectadores.

La misma gala vivió una doble expulsión que alteró profundamente las dinámicas internas. Belén Rodríguez fue expulsada tras competir contra Cristina Piaget, mientras que Mario Jefferson fue votado por la audiencia como el concursante “más prescindible” y enviado al “infierno”, un giro inesperado del formato que deja a varios compañeros desestabilizados.

Además, la casa ha visto una oleada de emociones con el reencuentro entre Juanpi y Mara, quienes han usado su entrada para aclarar tensiones sentimentales tras su paso previo por ‘La isla de las tentaciones 9’. Paralelamente, el abandono voluntario de Carmen Borrego puso en evidencia el desgaste emocional que sufren algunos concursantes, intensificando las alianzas y rivalidades dentro de la convivencia.

El privilegio que elegirían los concursantes de 'GH DÚO'

Uno de los privilegios que suele aparecer en forma de objeto escondido o a través de las pruebas que el 'Súper' o el propio presentador pone a los concursantes de 'GH DÚO' es la inmunidad, pero también las nominaciones pueden verse modificadas siendo en positivo o consiguiendo incluso la ventaja de poder nominar a un compañero directamente. Desde esta web, hemos querido preguntar a los defensores de Anita Williams, Belén Rodríguez y Raquel Salazar cuál de estos dos privilegios elegirían sus familiares o amigos.

Para Kike Quintana, si la colaboradora hubiera seguido dentro de la casa, está seguro de que escogería la nominación directa. Sin embargo, Johny piensa que Anita querría a toda cosa la inmunidad porque lo que ella quiere es "llevarse el maletín para Hospitalet de Llobregat".

Cambiar de bando en el reality: ¿penaliza o favorece ante la audiencia?

Los colaboradores de 'Vamos a ver', Adriana Dorronsoro, Pepe del Real y Giovanna González, expertos en comentar este tipo de realities nos han explicado en qué puede favorecer o penalizar la estrategia de ir con el más fuerte o el más débil dentro de la casa. Para la presentadora vasca cree que cambiar de opinión o de bando es totalmente lícito y algo muy común a medida que avanza el programa, sin embargo, para Giovanna cree que esto la audiencia lo penaliza.

Dale al play para ver todas sus respuestas al completo.