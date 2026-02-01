¿Cabeza o corazón? Tres voces clave de 'GH DÚO' analizan las claves para ganar el concurso

¿Cabeza o corazón? ¿Estrategia o naturalidad? Tres voces clave del universo 'GH DÚO' responden a las grandes preguntas del concurso y desvelan qué errores evitar, y qué detalles pueden marcar la diferencia para llegar a la final

Ganar 'GH DÚO' no es solo cuestión de suerte. La estrategia, la naturalidad, la gestión del conflicto o incluso un pequeño gesto pueden marcar la diferencia dentro de la casa más vigilada de la televisión. Para entender qué pesa más en el concurso, en Telecinco hemos sometido a un test clave a tres voces más que autorizadas del universo 'Gran Hermano'.

María Jesús Ruiz, primera ganadora de 'GH DÚO'; Lucía Sánchez, segunda ganadora del formato; y Noemí Salazar, hija y defensora de Raquel Salazar, actualmente concursante de 'GH DÚO', responden sin filtros a las grandes preguntas que todo espectador se hace… y que todo concursante debería plantearse antes de cruzar la puerta de Guadalix.

¿Cabeza o corazón para ganar?

Una de las grandes dudas del formato. ¿Es mejor jugar con la razón o dejarse llevar por las emociones? Las tres coinciden en que el equilibrio es clave, aunque cada una aporta su propia visión desde la experiencia: saber controlar las emociones sin perder la autenticidad puede ser determinante para avanzar semana a semana.

¿Cuál es el mayor error al entrar en la casa?

Entrar con ideas preconcebidas, forzar un personaje o pensar que el público no lo ve todo son algunos de los errores más repetidos. Las protagonistas del test lo tienen claro: 'GH DÚO' pone a prueba a los concursantes las 24 horas del día, y cualquier paso en falso puede pasar factura.

¿Es mejor caer bien o ser recordada? No siempre van de la mano. El debate está servido: ¿conviene agradar a todos o dejar huella aunque genere polémica? Las respuestas dejan claro que el recuerdo que se deja en el espectador puede ser tan importante como la convivencia dentro de la casa.

¿Estrategia o naturalidad?

Una de las preguntas más repetidas edición tras edición. Las tres voces coinciden en un punto clave: la estrategia sin naturalidad se cae, pero la naturalidad sin cabeza también puede jugar en contra. ¿El conflicto suma o resta? El conflicto es parte inevitable del concurso, pero no todos los enfrentamientos benefician. Saber cuándo posicionarse, cuándo callar y cuándo dar un paso atrás puede marcar la diferencia entre una nominación y una salvación.

¿Qué tipo de concursante llega más lejos?

Resiliencia, capacidad de adaptación y autenticidad aparecen como rasgos comunes en los perfiles que suelen avanzar en el concurso. No siempre gana quien más ruido hace, sino quien mejor sabe sostenerse en el tiempo.

El detalle que puede cambiarlo todo… y lo que nunca repetirían. Desde un comentario fuera de lugar hasta una mala gestión emocional, pequeños detalles pueden alterar el rumbo de 'GH DÚO'. Las protagonistas del test también revelan qué no repetirían si volvieran a entrar en la casa, demostrando que cada edición deja aprendizajes que van mucho más allá del premio final.

Tres experiencias, tres miradas distintas y un mismo escenario: 'GH DÚO'.

Dale play a los vídeos para conocer sus respuestas.