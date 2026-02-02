Adriana Dorronsoro y el colaborador de 'Vamos a ver' comparten su opinión sobre la actitud que tuvo Mara en su reencuentro con Juanpi

La vida de Juanpi, actual concursante de ‘La isla de las tentaciones 9’ dio un giro radical cuando decidió poner a prueba su relación con Sandra Barrios en el reality mencionado. La pareja – que llevaba poco más de un año de relación – se enfrentó cara a cara con la tentación y el desenlace fue peor de lo que esperaban. La andaluza se dejó llevar con Andrea, su soltero favorito en ‘Villa Montaña’ y Juanpi hizo lo mismo con Mara, con la que pidió irse en la hoguera final, pero esta decidió “darle calabazas” y abandonar sola República Dominicana.

En el reencuentro, descubrimos que – cuatro meses después – de finalizar las grabaciones de la novena edición, Juanpi y Mara decidieron darse la oportunidad de conocerse fuera, pero en los debates finales de ‘La isla de las tentaciones’ Helena sacó a la luz la infidelidad de Mara a Juanpi con Álex, ex de Marieta y exparticipante de ‘La isla de las tentaciones 8’.

El reencuentro de Mara y Juanpi en ‘GH DÚO’

Antes de entrar al concurso, Juanpi y Mara tuvieron una discusión que puso en jaque su relación. El pasado jueves, la joven entró en la casa y pudieron compartir unos minutos para aclarar sus dudas y darse respuestas mutuamente. “Estoy enamorada de ti, que me quiero ir a vivir contigo, que quiero que se acabe ya esta pesadilla. Cuando salgamos te explico todo y me vas a entender, habrá cosas que no te gusten, está claro, tenemos que hablar”, fue la explicación que le dio Mara al concursante sin decirle que había pasado una noche con Álex. “Estoy fatal. Tengo la cabeza fuera. Me has reventado”, le reprochaba él.

Nuestros colaboradores expertos en realities, Adriana Dorronsoro y Pepe del Real vivieron ese momento pegados al televisor, sin embargo, esperaban que Mara hubiese sido un poco más honesta y no creen "que esté enamorada de él". Los dos televisivos no creen que Mara se sienta atraída por el andaluz, y piensan que ha hecho un papelón para seguir teniendo repercusión mediáticamente. ¡Dale al play para conocer sus opiniones al completo!

